„Kubanische Acht“ und Debüt für Rudi Schöller bei „Was gibt es Neues?“ am 25. Jänner

Faschingskabarett: Lukas Resetarits mit „Schmäh“ Teil zwei

Wien (OTS) - Fun am Freitag mit „Was gibt es Neues?“ und Lukas Resetarits im Faschingskabarett! Am Freitag, dem 25. Jänner 2019, gibt Rudi Schöller sein schwungvolles Debüt in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ um 22.00 Uhr in ORF eins. Neben ihm rätseln Günther Lainer, Ulrike Beimpold, Omar Sarsam und Gerold Rudle u. a. über Begriffe wie die „Kubanische Acht“. Und gleich danach um 22.45 Uhr bestreitet Lukas Resetarits mit „Schmäh“ (Teil zwei) den Faschingskabarett-Abend in ORF eins.

„Was gibt es Neues?“ um 22.00 Uhr

Des Kaisers stummer Diener „Vormärz“ – dargestellt von Rudi Schöller – ist ja das Gegenteil von gesprächig. Und somit passt er bestens zum Thema der Woche, das Oliver Baier für die neue Ausgabe der beliebten Ratecomedy ausgerufen hat: „Der Gegenteil-Tag“! Und daher sitzt auch Rudi Schöller erstmals im Team, neben Günther Lainer, Ulrike Beimpold, Omar Sarsam und Gerold Rudle. Gefragt wird u. a. warum in einem niederländischen Ort bei 30 Grad Hitze im Sommer die Salzstreuwägen ausfuhren?! Promifragesteller ist der Musikkabarettist Christof Spörk. Er möchte wissen, was eine „Kubanische Acht“ ist.

Faschingskabarett: „Lukas Resetarits – Schmäh (2)“ um 22.45 Uhr

Auch für den zweiten Teil von Lukas Resetarits‘ 25. Programm gilt:

Für den Altmeister des Austro-Kabaretts ist Schmäh eine Sprach- und Denkhaltung, eine Lebensphilosophie und Weltsicht. Geschichten spannend zu erzählen, das Schmähführen, also das Abhandeln von Inhalten bis zum Absurden, ist weiterhin seine große Stärke.

Faschingskabarett im Überblick:

„Stefan Haider: Free Jazz“ (8. Februar, 22.35 Uhr, ORF eins) „Paul Pizzera: Sex & Drugs & Klei’n’kunst“ (15. Februar, 22.40 Uhr, ORF eins)

„Otto Jaus: Fast fertig“ (1. März, 21.55 Uhr, ORF eins)

