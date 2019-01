blockchain-REAL startet 2019 in Wien

Real Estate meets Tax & Legal on the Blockchain

Die Blockchain-Technologie ist in aller Munde, doch es fehlt vielfach noch an Grundwissen. Eines der wichtigsten Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie wird die Immobilienbranche sein. Hier geht es vor allem um die Frage „Wie kann mein Unternehmen die Blockchain praktisch nutzen?“ Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir dieses Themenfeld gemeinsam mit dem GEWINN und dem FIBREE-Gründer Walter Strametz nun nach Wien holen konnten. Mag. Klaus Kornherr

Die Liste der Einsatzfelder für die Immobilienbranche ist lang. Von der Finanzierung über das Blockchain-basierte Grundbuch bis hin zur kinderleichten Beteiligung an Immobilienprojekten. Immobilienfachleute, Treuhänder, Steuerberater und Selbstständige bekommen bei der blockchain-REAL den notwendigen Überblick, um zu entscheiden, einzusteigen oder abzuwarten." Dipl.-Ing. Walter Strametz, IMD MBA

Wien (OTS) - Am 21.05.2019 wird sich bei der ersten blockchain-REAL-Konferenz im SO/Vienna alles um den Einsatz der Blockchain in der Immobilienbranche drehen. Die Veranstaltung bietet einen Blockchain Reality-Check für Unternehmen: im Fokus stehen einerseits konkrete praktische Anwendungsbeispiele und andererseits die Herausforderungen und Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf die Bereiche Recht und Steuern. Erwartet werden nationale und internationale Top-Speaker aus den Bereichen Steuern, Recht, Real Estate und Regulierung, wie zum Beispiel die New Yorker Blockchain-Anwältin Alexandra Levin Kramer.

Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer Linde Verlag: "Die Blockchain-Technologie ist in aller Munde, doch es fehlt vielfach noch an Grundwissen. Eines der wichtigsten Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie wird die Immobilienbranche sein. Hier geht es vor allem um die Frage „Wie kann mein Unternehmen die Blockchain praktisch nutzen?“ Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir dieses Themenfeld gemeinsam mit dem GEWINN und dem FIBREE-Gründer Walter Strametz nun nach Wien holen konnten."

Die erste blockchain-REAL fand im vergangenen Jahr in Graz statt und erhielt großen Zuspruch aus der heimischen Immobilienbranche. Dipl.-Ing. Walter Strametz, IMD MBA, Gründer und Vorstandsmitglied von FIBREE, einer internationalen Organisation für Blockchain und Immobilien, ergänzt: "Die Liste der Einsatzfelder für die Immobilienbranche ist lang. Von der Finanzierung über das Blockchain-basierte Grundbuch bis hin zur kinderleichten Beteiligung an Immobilienprojekten. Immobilienfachleute, Treuhänder, Steuerberater und Selbstständige bekommen bei der blockchain-REAL den notwendigen Überblick, um zu entscheiden, einzusteigen oder abzuwarten."

Das hochkarätige Expertenfeld der blockchain-REAL setzt sich zusammen aus Dr. Christoph Boschan, RA Dr. Günther Dobrauz-Saldapenna, MBA, StB Mag. (FH) Natalie Enzinger, RA Dr. Lukas Feiler, SSCP, CIPP/E, Kathrin Gaál, Ing. Daniel Horak, MSc, MA, Mag. Bibiane Kaufmann, RA Dr. Thomas Kulnigg, Dr. Harald Kunczier, Alexandra Levin Kramer, Esq., Matthias Lichtenthaler, StB MMag. Michael Petritz, LL.M. TEP, Robert Schwertner, RA Dr. Thomas Seeber, RAA Dr. Zurab Simonishvili, Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger, RA Dr. Arthur Stadler, DI Herwig Teufelsdorfer MRICS, Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel, Dipl.-Ing. Walter Strametz, IMD MBA, und Mag. Carina Wolf.

Die Podiumsdiskussion zum Abschluss des Konferenztages bestreiten: Dr. Christoph Boschan, Vorstand Wiener Börse, Mag. Bibiane Kaufmann, FMA, Robert Schwertner („CryptoRobby“), Mag. Angelika Sommer-Hemetsberger, Vorstand OeKB, und DI Herwig Teufelsdorfer MRICS, Real Estate Experte.

Frühbucher-Preise zzgl. 20% MwSt. gültig bis 17.März 2019: 320,00 € pro Person

Als Linde-Zeitschriftenabonnent : 256,00 € pro Person

Als Gewinn-Leser mit Gutschein-Code 20 %: 256,00 € pro Person

www.blockchain-real.at

Rückfragen & Kontakt:

Linde Verlag Ges.m.b.H.

Mag. Susanne Werner

Leitung Presseabteilung

+43-1-24630-30

susanne.werner @ lindeverlag.at

http://www.lindeverlag.at/