Show your Love: THOMAS SABO präsentiert funkelnde Überraschungen zum Valentinstag (FOTO)

Lauf/Pegnitz (ots) - Bei THOMAS SABO steht der Februar im Zeichen der Liebe: Die internationale Schmuck- und Uhrenmarke zelebriert unter dem Motto "Show your Love" den diesjährigen Valentinstag und präsentiert passende Geschenkideen für einen Herzensmenschen.

Inspiriert von traditionellen Liebessymbolen, sind funkelnde Anker sowie maritime Trendmotive Highlights dieser zarten, von Hand gearbeiteten Designs aus 925er Sterlingsilber. Als Blickfang überraschen sie in hochwertigen Halsketten, Ohrringen, Armbändern oder Ringen, veredelt durch strahlende Zirkoniasteine. Mit ihrem zeitlosen Look harmonieren die detailverliebten Stücke darüber hinaus mühelos mit anderen THOMAS SABO Modellen und lassen sich dem persönlichen Stil individuell anpassen.

Außer mit Schmuckkreationen zum Verlieben beeindruckt THOMAS SABO seine Kunden mit aufmerksamkeitsstarken "Love Shops": In weltweit 14 Stores, gehüllt in die Farbe der Liebe, werden im Zeitraum vom 14. Januar bis zum 14. Februar 2019 zahlreiche Aktionen und Specials umgesetzt. In Österreich nimmt der THOMAS SABO Store im Donau Zentrum Wien teil.

Die filigranen Liebesbeweise sind ab Januar 2019 in allen THOMAS SABO Shops, online unter www.thomassabo.com sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich. Für die redaktionelle Verwendung steht Bildmaterial hier zum Download bereit: http://ots.de/44QkRT

Über THOMAS SABO

THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und Männer designt und vertreibt. Das 1984 von Thomas Sabo in Lauf an der Pegnitz, Süddeutschland, gegründete Unternehmen ist mit rund 300 eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und zählt rund 1.800 Angestellte. Am Heimatstandort beschäftigt THOMAS SABO rund 500 Mitarbeiter. THOMAS SABO kooperiert zudem weltweit mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern.

