Antenne ungebremst auf Erfolgskurs: Styria-Radios bleiben regionale Nummer 1

Radiotest: Ganzjahr 2018_4

Graz (OTS) - Der aktuelle Radiotest beweist: Gelb regiert weiterhin die Radiowelt im Süden Österreichs. Denn die Styria-Radios konnten ihre Führung im jeweiligen Bundesland erneut behaupten.

Wie der aktuelle Radiotest zeigt, stehen in den südlichen Bundesländern alle Zeichen auf Gelb! Denn egal ob im Auto, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, via Radio, App oder Web, live oder im Stream: Kärntner und Steirer hören Antenne und machen diese zur regionalen Nummer 1 im jeweiligen Bundesland.

Insgesamt hören die Kärntner und Steirer täglich über drei Stunden Radio – mit diesem Rekordwert unterstreicht die Antenne die ungebrochene Kraft von Audio in den beiden Bundesländern. Ihre Führungsposition als beliebtestes Regionalradio können die Styria-Sender durch die Marktanteile von 24 Prozent in der Steiermark bzw. 27 Prozent in Kärnten untermauern.

„Wir konnten unsere Nummer-1-Position erfolgreich halten, darauf sind wir sehr stolz“, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler über das Ergebnis des aktuellen Radiotests. „Ich bedanke mich bei meinem Team für den unermüdlichen Einsatz und bei unseren Hörern, Kunden und Partnern fürs tägliche Reinhören und ihre Unterstützung – ohne die gesamte Antenne-Family wäre dieser langjährige Erfolg nicht möglich“, so Bichler weiter.

Antenne: Modern, regional & immer dabei

Nicht nur der aktuelle Radiotest zeigt, wie sehr der Süden Österreichs die Antenne liebt. Auch eine kürzlich durchgeführte Studie des IFAK Marktforschungsinstituts kürt die Antenne erneut zur regionalen Nummer 1 in der Steiermark und Kärnten!

Warum sich der gelbe Sender so großer Beliebtheit erfreut, liegt klar auf der Hand: Die Antenne trifft den Musikgeschmack der Kärntner und Steirer auf den Punkt! „Wir bieten den richtigen Mix aus bester Musik, aktuellem Verkehrs- und Blitzservice sowie regionaler Information. Wer Antenne hört, weiß also immer, was im Land los ist und wird dabei von der besten Musik für die Kärntner und Steirer begleitet“, erklärt Bichler. „Und da wir merken, dass Radio immer und überall gehört wird, können sich die Antenne-Fans darauf freuen, dass wir in diesem Jahr unser Web-Channel-Angebot erweitern werden.“

Der kleine Unterschied: Immer direkt vor Ort

Was die Antenne zusätzlich zur besten Musik auszeichnet, ist ihre spürbare Hörernähe. Diesen Anspruch stellen Antenne Kärnten und Antenne Steiermark laufend mit zahlreichen Aktionen direkt bei den Hörern vor Ort unter Beweis, wie zum Beispiel beim legendären Antenne SchulSkiTag: Das coolste Snow-Event des Jahres vereint Sport, Musik, Fun und Action wie keine zweite Winterveranstaltung und wird auch in diesem Jahr wieder tausende Schüler aus beiden Bundesländern auf die perfekt präparierten Pisten ziehen.

