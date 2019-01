Leopoldstadt: Kinder zaubern mit „Karo & Karoline“

Wien (OTS/RK) - Eine unterhaltsame „Zaubershow für Kinder“ findet am Sonntag 27. Jänner, im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) statt. Beginn der verblüffenden und belustigenden Vorstellung ist um 15.00 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro. Das Publikum erwartet eine kindgemäße magische Revue mit dem Motto „Hokuspokuskokosnuss“. Publikumslieblinge in dieser Produktion sind die launigen Magier-Komödianten „Karo & Karoline“. Seit Jahr und Tag will das ulkige Duo den Titel „Hofzauberkünstler“ erhalten. Weil aber die Zaubereien von „Karo & Karoline“ meist nicht auf Anhieb klappen, haben die Freunde keine Chance. Wenn die anwesenden Kinder den 2 Tollpatschen helfen und tatkräftig mitzaubern, könnte die Sache letztlich doch noch gut ausgehen. Das ehrenamtlich arbeitende Museumsteam (Leiter: Robert Kaldy) organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“. Auskünfte sowie Reservierungen: Telefon 0676/406 88 68.

Eintritt gratis am Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Werbeplakate, Artistenfotografien, Requisiten, Bühnengewänder, Programmhefte und weitere Exponate im „Circus- und Clownmuseum Wien“ rufen den Besucherinnen und Besuchern die seinerzeitigen Karrieren von Artisten, Clowns und manch anderen „Stars in der Manege“ in Erinnerung. Ferner informiert das Museum über große Erfolge heimischer und ausländischer Zirkus-Unternehmen. Jeden Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und am ersten/dritten Donnerstag im Monat (19.00 bis 21.00 Uhr) ist das Museum geöffnet. Stetig ist der Zutritt frei. Das Museum wird seitens der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ unterstützt. Informationen via E-Mail: info @ circus-clownmuseum.at.

