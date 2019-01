Das 1x1 der Steuern: 2019 in 25. Auflage erschienen

Wien (OTS) - Die aktuelle Ausgabe der Publikation „1x1 der Steuern“ ist erschienen und ab sofort kostenfrei bestellbar. Darin fassen die Expertinnen und Experten von TPA – eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Österreichs – die wichtigsten Regelungen des österreichischen Steuerrechts zusammen und geben zahlreiche Tipps zum Steuern sparen.

Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Privatpersonen können in Österreich eine Reihe von Steuerbegünstigungen nützen und Förderungen in Anspruch nehmen. Einen aktuellen Überblick darüber gibt die soeben neu erschienene Publikation „Das 1x1 der Steuern – Aktuelle Informationen 2019“.

Neben den wichtigsten Absetz- und Freibeträgen finden sich in der Broschüre aktuelle Themen wie die Registrierkassenpflicht oder das Pendlerpauschale. Außerdem werden die zentralen Bestimmungen des heimischen Steuersystems – von der Einkommen- und Umsatzsteuer bis zur Immobilienbesteuerung mit allen relevanten Steuersätzen – in der Broschüre kompakt und übersichtlich dargestellt.

„Das 1x1 der Steuern“ kann über die Website von TPA kostenlos angefordert werden.

