Strom und Gas:Neuer Rekord bei Anbieter-Wechsel 2018

Auf durchblicker.at 18 Prozent mehr Abschlüsse. Hochgerechnet mehr als 300.000 heimische Haushalte 2018 Energielieferant gewechselt. Höchster Wert seit Marktliberalisierung.

Wien (OTS) - am 24. Jänner 2019 – Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise haben 2018 so viele Österreicherinnen und Österreicher wie noch nie ihren Strom- oder Gas-Anbieter gewechselt. Beim Tarifvergleichsportal durchblicker.at, Österreichs Marktführer bei der Vermittlung neuer Energieverträge, haben im abgelaufenen Jahr 1,7 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht, um 21 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Zahl der tatsächlichen Vertragsabschlüsse via durchblicker.at erhöhte sich um 18 Prozent.

Hochgerechnet auf den Gesamtmarkt geht Geschäftsführer Reinhold Baudisch davon aus, dass im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Haushalte ihren Energielieferanten gewechselt haben. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Liberalisierung des österreichischen Strom- und Gasmarkts. „Die Preiserhöhungen bei den großen Regionalversorgern haben gegen Jahresende starke Bewegung in den Markt gebracht. Die Konsumentinnen und Konsumenten verlieren immer mehr die Scheu vor alternativen Energielieferanten, die teils deutlich günstiger sind“, so Baudisch.

Preiserhöhungen verteuern Stromrechnung, Netzentgelte dämpfen den Preiseffekt

In den vergangenen Monaten haben gleich mehrere Landesenergieversorger die Arbeitspreise bei Strom und Gas um bis zu 15 Prozent angehoben. Für einen Durchschnittshaushalt in Wien mit 4.000 kWh Jahresverbrauch Strom bedeutete das eine Erhöhung des Strompreises um 45 Euro pro Jahr. Grund für die Preiserhöhungen waren einerseits die gestiegenen internationalen Energiepreise, andererseits das Ende der gemeinsamen Stromhandelszone zwischen Österreich und Deutschland. Auch die meisten alternativen Energieanbieter haben ihre Tarife und Neukunden-Rabatte überarbeitet, sind aber weiterhin deutlich günstiger als die Grundversorger.

Per 1.1.2019 – wie jedes Jahr zum Jahresbeginn – hat der Energie-Regulator E-Control zugleich die Netzentgelte neu festgelegt. Diese sind Teil der Stromrechnung und betragen rund ein Drittel der Stromrechnung. Die neuen Entgelte fielen tendenziell niedriger aus als 2018, in Wien bedeutet das 22 Euro Ersparnis für einen durchschnittlichen Haushalt.

Anbieterwechsel spart bis zu 250 Euro bei Strom und 650 Euro bei Gas

Haushalte mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh) Strom und 15.000 kWh Gas können mit einem Wechsel von Grundversorger zu einem neuen Anbieter aktuell bis zu 900 Euro sparen. Baudisch: „Bei Strom sind die Preisunterschiede zuletzt etwas kleiner geworden, bei Gas etwas größer. Je nach Bundesland spart man bei Strom aber nach wie vor bis zu 250 Euro, bei Gas bis 650 Euro im Jahr.“

Am häufigsten wechseln traditionell die oberösterreichischen Haushalte ihren Energielieferanten, wo die Strompreisunterschiede derzeit am höchsten sind. Aber auch die Wiener gelten als wechselfreudig. Ein Wiener Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch zahlt beim Landesenergieversorger derzeit jährlich 785,91 Euro und 1.078,12 Euro für Gas, bei den günstigsten Alternativanbietern dagegen nur 603,12 Euro für Strom bzw. 750,32 Euro für Gas.

Ein schneller Online-Vergleich von Strom- und Gastarifen ist kostenlos und anonym abrufbar unter https://durchblicker.at/strom sowie https://durchblicker.at/gas

durchblicker.at ist Österreichs unabhängiges Online-Tarifvergleichsportal. Aktuell bietet durchblicker.at 27 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsumentinnen und Konsumenten in diesen Bereichen Top-Angebote ohne Feilschen, können einfach und schnell online abschließen und so bis zu 3.040 Euro jährlich sparen. Dazu bietet durchblicker.at kostenlose Beratung und unterstützt beim Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt das Start-up mit Sitz in Wien 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Partner von durchblicker.at sind Global 2000, klimaaktiv, die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie topprodukte.at, ein Service von klimaaktiv. Weitere Informationen unter www.durchblicker.at

