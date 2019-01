HMC ab sofort Repräsentanz für das Tourismusland Baden-Württemberg in Österreich

Die auf moderne Kommunikationslösungen spezialisierte HMC, die Agentur für Tourismus & Freizeit, betreut ab 2019 die Urlaubsdestination Baden-Württemberg in Österreich.

Wien (OTS) - Baden-Württemberg ist reich. Reich an Bergen, Tälern, Flüssen, Seen, Wälder

und Ebenen und lädt damit zu abwechslungsreichen Aktivitäten in der Natur ein.

Mit durchschnittlich 1.607 Sonnenstunden pro Jahr lockt die Schönwetter-Region Deutschlands aber nicht nur Sport- und Wellness-Begeisterte. Auch Kunst- und Kultur-Fans kommen bei 1.300 Museen, heimeligen Bräuchen, zahlreichen Volksfesten, gemütlichen Weingärten und über 1.000 Ausstellungen in Städten und ländlichen Regionen auf ihre Kosten.

Die Schätze rund um Rhein, Neckar oder Donau lassen das Herz von

Reiselustigen höherschlagen. Daneben erweckt die gelebte Gastfreundlichkeit im deutschen Südwesten den Wunsch, einfach noch länger zu bleiben.

Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg fokussiert 2019 den sehr

attraktiven österreichischen Tourismusmarkt. HMC Agenturchefin Mag. Bettina

Haas zeigt sich gemeinsam mit ihrem Team vom neuen Kunden begeistert: „In

Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Highlights und Geheimtipps, die es für die Österreicherinnen und Österreicher zu entdecken gilt.



„The sunny side of Germany“ glänzt durch vielfältiges Angebot, herrliche

Landschaften und feinste Kulinarik.“

Rückfragen & Kontakt:

HMC – die Boutiqueagentur für Tourismus & Freizeit

Mag. Carmen Brüggler

Lehargasse 7, 1060 Wien

E-Mail: carmen @ hmc-agency.at

Web: www.hmc-agency.at