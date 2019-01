AVISO PK 29. Jänner 2019, 10:30 Uhr: MAK zeigt "CHINESE WHISPERS: Neue Kunst aus der Sigg Collection"

Eine Ausstellung des MAK im Dialog mit dem Sammler Uli Sigg und in Kooperation mit dem Kunstmuseum Bern sowie dem Zentrum Paul Klee

Wien (OTS) - Ein umfassendes Bild chinesischer Gegenwartskunst und ihrer ästhetischen sowie ikonografischen Bezüge präsentiert die MAK-Ausstellung "CHINESE WHISPERS. Neue Kunst aus der Sigg Collection". Der Sammler Uli Sigg (* 1946) verfolgt seit Ende der 1970er Jahre die Entwicklung zeitgenössischer Kunst in China und begann Mitte der 1990er Jahre, die weltweit repräsentativste Sammlung chinesischer Kunst aufzubauen. Kulturelle Techniken und gesellschaftspolitische Strategien bilden das Referenzsystem der Schau, die in einer Gegenüberstellung von rund 100 Arbeiten aus der Sigg Collection – u. a. von international renommierten KünstlerInnen wie Ai Weiwei, Cao Fei, Feng Mengbo, He Xiangyu, Liu Ding oder Song Dong – mit Objekten der MAK-Sammlung Asien den westlich geprägten Diskurs öffnen will.



Termin: 29. Jänner 2019, 10:30 Uhr

Ort: MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



Zur Ausstellung:

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK

Bärbel Vischer, Kuratorin, Kustodin MAK-Sammlung Gegenwartskunst

In Anwesenheit von Sammler Uli Sigg



Hinweis Podiumsdiskussion:

"Multiple Revolutions" (auf Englisch)

mit Uli Sigg, Jun Yang, Miao Ying und Ai Weiwei

Moderation: Carol Yinghua Lu

29. Jänner 2019, 18:00 Uhr



Eröffnung: 29. Jänner 2019, 19:00 Uhr

Ausstellungsdauer: 30. Jänner – 26. Mai 2019



