Unternehmerinnen Award 2019 in Wien an Top-Wirtschaftsfrauen verliehen

WKÖ-Vizepräsidentin Schultz: „Österreichs Unternehmerinnen punkten mit Leistungsstärke und verdienen volle Unterstützung“ – Fokus auf steuerliche und bürokratische Entlastung

Wien (OTS) - Von „good news“ sprach Martha Schultz, WKÖ-Vizepräsidentin und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW), anlässlich der feierlichen Verleihung des Unternehmerinnen Awards 2019 vor rund 200 Gästen am Mittwochabend im Ritz Carlton Vienna: „Die Konjunktur läuft gut, die standortpolitischen Rahmenbedingungen verbessern sich und Österreichs Unternehmerinnen und ihre Erfolgsgeschichten werden immer mehr.“

Mit dem diesjährigen Award, der in vier Kategorien verliehen wurde, würdigten „Die Presse“ und FiW die Verdienste von Top-Frauen in der Wirtschaft im Beisein von hochkarätigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft, darunter Bundesministerin Margarete Schramböck, die stv. WKÖ-Generalsekretärin Mariana Kühnel, Carmen Jeitler-Cincelli, Nationalratsabgeordnete und stv. Generalsekretärin des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Eva Komarek (Styria Media Group AG, Trend Topics), Christine Dornaus, Vorstand der Wiener Städtischen, Ernst Hilger (Galerie Ernst Hilger GmbH), Regina Mittermayer-Knopf (LOOMIS Österreich GmbH), Starfotografin Inge Prader, die ehemalige Frauenministerin Rauch-Kallat, die Landesvorsitzenden von Frau in der Wirtschaft, Martina Denich-Kobula (Wien), Carmen Goby (Kärnten) und Waltraut Rigler (NÖ) sowie „Die Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak und Geschäftsführer Herwig Langanger.

Gewinnerinnen in vier Kategorien

Der Award in der Kategorie „Gründung & Start-up“ ging an Cornelia Diesenreiter aus Wien mit ihrer Firma „Unverschwendet“, einer innovativen, kulinarischen Lösung gegen Lebensmittelverschwendung. Nicole Lurger, von FML logistics e.U. aus Linz, konnte sich über den Sieg und den Award im Bereich Export freuen. Mit dem Award für besondere unternehmerische Leistungen wurde Johanna Maier, bekannte Spitzenköchin und Unternehmerin aus Filzmoos (Salzburg), geehrt. Die Kategorie Innovation konnte Lisa Smith aus Wien für sich gewinnen, die mit ihrer Firma Prewave die automatisierte Früherkennung und Prognostizierung von Risiken mit Hilfe von Social Media Daten und Nachrichtennetzwerken möglich macht.

„Unsere diesjährigen Award-Gewinnerinnen sind perfekte Role-Models, die die Vielfalt und Leistungsstärke der Unternehmerinnen in Österreich repräsentieren“, gratulierte Schultz den Award-Gewinnerinnen 2019 und sicherte allen heimischen Unternehmerinnen volle Unterstützung von FiW zu. Neben einem starken Netzwerk und praktischen Serviceleistungen, das österreichweit selbständigen Frauen zur Seite steht, kündigte die oberste Unternehmerinnen-Sprecherin an, sich bei der Politik für eine notwendige steuerliche und bürokratische Entlastung starkzumachen. (PWK042/ES)

„Frau in der Wirtschaft“ (FiW) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vertritt die Interessen der rund 120.000 österreichischen Unternehmerinnen. Diese leisten einen maßgeblichen Beitrag zu Beschäftigung und Wohlstand in unserem Land: Mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich (rund 37 Prozent) wird von einer Frau geleitet und bereits 45 Prozent der Unternehmensneugründungen erfolgen durch Frauen.

