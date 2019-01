Akademikerball 2019: Kundmachung eines Platzverbots - Verkehrsinformationen

Wien (OTS) - Platzverbot

Anlässlich des morgen stattfindenden Akademikerballs in der Hofburg wird von der Sicherheitsbehörde gemäß § 36 Abs.1 des Sicherheitspolizeigesetzes ein Platzverbot im Bereich Heldenplatz verordnet. Das Platzverbot tritt am 25. Jänner 2019 um 17:00 Uhr in Kraft. Die geographischen Definitionen des Platzverbots sind dem Verord-nungstext auf www.polizei.at/wien zu entnehmen.

Verkehrsinformation

Es ist bei der Sicherheitsbehörde ein Protestzug gegen diese Veranstaltung ange-zeigt worden. Diese Versammlung wird gegen 16:00 Uhr vom Bereich Universität/Schottentor über die Wipplingerstraße zum Stephansplatz ziehen. Aufgrund dieser Versammlung ist ab ca. 16:00 Uhr im innerstädtischen Bereich mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, vor allem abschnittsweise an der Ring-straße sowie den Ausweichrouten. Auch bei den Zufahrten zur Staatsoper, Burgtheater und Rathausplatz kann es zu Verzögerungen kommen.

Auf Abschnitten der Ringstraße, der „ehemaligen 2er-Linie“, der Burggasse, der Neustiftgasse, dem Rennweg, der Prinz-Eugen-Straße, im Raum Schwarzenbergplatz und Karlsplatz muss mit Verkehrsanhaltungen und Umleitungen des Individualverkehrs gerechnet werden. Die Wiener Polizei empfiehlt den gesamten innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Auch die Benützer öffentlicher Verkehrsmittel müssen mit Einschränkungen im innerstädtischen Bereich rechnen. Bus- und Straßenbahnlinien im 1. Bezirk werden eingestellt/kurzgeführt bzw. umgeleitet. Die Fahrgastinformation der Wiener Linien steht für detaillierte Informationen zur Verfügung. Die Polizei ist bemüht, Verkehrssperren und -umleitungen so kurz wie möglich zu halten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at