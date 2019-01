Einladung PK: Rasanter Aufstieg der Arthroskopie: Das kann die Schlüsselloch-Chirurgie

Anlässlich des internationalen Tages der Arthroskopie am 1. Februar informiert das Orthopädische Spital Speising über die Möglichkeiten dieser Methode und lädt zu einer Pressekonferenz

Wien (OTS) - Anlässlich des internationalen Tags der Arthroskopie am 1. Februar, der von den Arthroskopie-Gesellschaften Österreichs und Deutschland ausgerufen wurde, informiert das Orthopädische Spital Speising in Wien die Öffentlichkeit über die mannigfaltigen Facetten dieser „Schlüssellochtechnik“, die in der Orthopädie zusehends an Bedeutung hinzugewinnen:

Am 1. Februar können Interessierte im Orthopädischen Spital Speising viel Wissenswertes zu dieser Technik erfahren und an einem Arthroskopie-Simulator selbst Hand anlegen -- und somit zumindest kurz in die Rolle des Chirurgen schlüpfen.

Gleichzeitig laden wir zu dieser Pressekonferenz (1. Februar, 09:00 Uhr, Orthopädisches Spital Speising), im Rahmen derer wir Sie über die Entwicklung und die Möglichkeiten der Schlüsselloch-Chirurgie in der Orthopädie informieren; -- und bei der Sie sich ebenso am Arthroskopie-Simulator probieren können.

Pressekonferenz "Das kann die Schlüsselloch-Chirurgie"

Orthopädie-Experten informieren über die Möglichkeiten der Schlüsselloch-Chirurgie an Knie. Hüfte, Hand, Ellenbogen, Schulter und Sprunggelenk.

Diese Methodik hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt; das Orthopädische Spital Speising ist darin führend.

Datum: 01.02.2019, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Orthopädisches Spital Speising, Philipp-Erlacher-Saal (Hauptgeb., 3. OG)

Speisinger Straße 109, 1130 Wien, Österreich

