Ehrenamtliche Mitarbeiter für Rettungsdienst gesucht

Die Johanniter suchen ehrenamtliche Helfer und laden zum Informationsabend ein.

Wien (OTS) - Wer gerne etwas Neues ausprobieren und anderen Menschen helfen möchte, kann sich jetzt bei den Johannitern ehrenamtlich engagieren. Gesucht werden freiwillige Helfer und Helferinnen für den Rettungsdienst und Krankentransport in Wien. Interessierte werden kostenlos zum Rettungssanitäter ausgebildet. Der nächste Kurs für Ehrenamtliche startet im März und findet in Blockterminen statt. Ausgebildete Rettungssanitäter können später auch in der Katastrophenhilfe tätig werden.

Nähere Informationen erhalten Interessierte am Informationsabend:

Mittwoch, 13. Februar, 19:00 Uhr

Johanniter-Center-Nord

1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 22

Um Anmeldung wird gebeten unter abz.wien@johanniter at oder 4707030 – 2259.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe zählt mit rund 1.000 Mitarbeitern und etwa 170.000 Einsätzen jährlich zu den führenden Rettungsorganisationen Österreichs. Neben dem Rettungsdienst und Krankentransport, sind die Johanniter auch in der Katastrophenhilfe und Erste-Hilfe-Ausbildung tätig und bieten Unterstützung in der Pflege und Betreuung sowie betreubares Wohnen. Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden sind Ehrenamtliche. Sie sind eine tragende Säule der Hilfsorganisation.

Fotos für die Medienarbeit unter

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at