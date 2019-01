Anmeldestart für die kostenlose VHS Lernhilfe

Am 11. Februar starten die Kurse im Rahmen der Förderung 2.0 an 140 Schulen

Wien (OTS) - „Mit der Gratis-Nachhilfe eröffnen wir allen Wiener Kindern Bildungschancen – und dabei vor allem auch Kindern, deren Eltern zu Hause nicht helfen können. Sie bekommen hier ein hochqualitatives Angebot zusätzlicher Förderung“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Während die „Förderung 2.0“ von Kindern der Wiener Volksschulen direkt an ihren Schulstandorten in Anspruch genommen werden kann, wird das Angebot für alle 10- bis 14-Jährigen von den Wiener Volkshochschulen organisiert und findet entweder an der eigenen Schule oder an einer Schule in der Nähe statt. Mehr als 1.000 VHS Lernhilfekurse werden an rund 140 Schulen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch direkt im Anschluss an den Unterricht angeboten. Die Gruppengrößen beschränken sich auf maximal 10 SchülerInnen, um auf jedes Kind individuell eingehen zu können. Pro Semester nutzen etwa 10.000 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren das Angebot der Gratis Lernhilfe.

VHS Lernstationen für rasche Unterstützung

Ergänzend zu den kostenlosen Lernhilfekursen schaffen die VHS Lernstationen flächendeckend in ganz Wien ein offenes, unverbindliches Lernangebot. Hier gibt es rasche und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung. SchülerInnen der NMS und AHS-Unterstufen können ohne Anmeldung von Oktober bis Juni, montags bis donnerstags von 14:30-17:30 Uhr eine VHS Lernstation besuchen.

„Mit der Förderung 2.0 hat die Stadt Wien einen Meilenstein für Chancengleichheit im Bildungsbereich gesetzt. Nicht die finanziellen bzw. zeitlichen Möglichkeiten der Eltern entscheiden über den Schulerfolg – dank der Lernhilfekurse und der VHS Lernstationen bekommt jedes Kind das Rüstzeug, um die Anforderungen im Klassenzimmer zu meistern“, sagt Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Die Anmeldung für die VHS Lernhilfekurse erfolgt durch Eltern oder Erziehungsberechtigte über www.vhs.at bzw. persönlich an jedem Standort der VHS.

Nähere Informationen zur Anmeldung und zu den Kursen unter www.vhs.at/gratislernhilfe

https://www.wien.gv.at/bildung-forschung/gratis-nachhilfe.html

