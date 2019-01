Es muss nicht immer Amazon sein: Onlineshopping geht auch regional und nachhaltig

Onlinemarktplatz Regionalis feiert sein einjähriges Bestehen!

Unsere Welt wird immer digitaler und das hat Auswirkungen auf unser Konsumverhalten. Aber nicht alles was einen Klick entfernt ist, muss um die halbe Welt geflogen werden. Wir sehen uns als Gegenbewegung zur derzeitigen Online-Globalisierung – also eine Online-Regionalisierung, Ferdinand Wirth

Gerasdorf (OTS) - Ein Jahr ist es her, dass das Team von Regionalis seine Idee des ersten digitalen Kunst- und Designmarktes in die Tat umgesetzt hat. Im kleinen Rahmen mit 20 digitalen Marktstandln begonnen, kann Regionalis ein Jahr nach dem Launch bereits 130 Produzenten und knapp 2000 Produkte aufweisen.

Nach dem Start haben sich immer mehr Produzentinnen und Produzenten gemeldet, die bei uns mitmachen wollen und von der Idee begeistert sind. In den vielen Gesprächen hat sich eines klar herauskristallisiert: Kundinnen und Kunden achten immer mehr darauf woher die Produkte kommen und wer sie hergestellt hat. Diese Nachfrage bedienen wir mit unserem Onlinemarktplatz , klärt Gründer Peter Patak über die Entwicklungen des vergangenen Jahres auf.

Von Seewinkler Naturkosmetik über Holzmascherl aus dem Ländle bis hin zu Wanduhren aus Baumstämmen oder Bienenwachstüchern finden Kunden ein immer breiter werdendes Produktangebot heimischer Produzenten. Angeboten wird ausschließlich Kreatives & Handgemachtes in Kleinserien – keine Massenware, dafür außergewöhnliche Produkte aus der Region. „Besonders Babyartikel und Naturkosmetik stoßen auf reges Interesse“, weiß der Jungunternehmer.

Neben der Etablierung des Marktplatzes, liegt dem Team von Regionalis das Sensibilisieren für regionale Produkte besonders am Herzen. Unsere Welt wird immer digitaler und das hat Auswirkungen auf unser Konsumverhalten. Aber nicht alles was einen Klick entfernt ist, muss um die halbe Welt geflogen werden. Wir sehen uns als Gegenbewegung zur derzeitigen Online-Globalisierung – also eine Online-Regionalisierung, führt Mitgründer Ferdinand Wirth aus. Deswegen digitalisiert Regionalis Österreichs Regionen: In den selbstverwalteten Shops können Produzenten aus allen Ecken Österreichs ihre Produkte direkt an Kunden verkaufen. So wird dank vieler Kleinproduzenten die Wertschöpfung in der Region gesteigert. Gleichzeitig bietet Regionalis Kundinnen und Kunden eine attraktive, lokale Alternative zu den großen internationalen Unternehmen wie Amazon und Co.

