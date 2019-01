KRONEHIT wieder im Steigflug

Wien (OTS) - Der Radiotest 2018 bestätigt kronehit wieder deutlich steigende Reichweiten. Im Vergleich zum letzten veröffentlichten Radiotest konnte kronehit österreichweit über 31.000 HörerInnen dazugewinnen und bleibt mit 11,1% Tagesreichweite (Mo-So, 10+; Mo- Fr: 11,8%) und 16,7% Tagesreichweite in der „Werbezielgruppe“ 14-49 mit großem Abstand Österreichs reichweitenstärkster Privatsender und liegt auch deutlich vor allen ORF-Sendern ausgenommen Ö3. Besonders eindrucksvoll sind diesmal die Zuwächse in Wien – wo der Marktanteil 14-49 von 16% auf 19% stieg – und in Oberösterreich – mit einer Steigerung des Marktanteils 14-49 von 16% auf 20% - ausgefallen. Zudem erreichte kronehit 2018 mit 14% den bisher höchsten Marktanteil 14-49 seiner Geschichte.

Geschäftsführer Dr. Ernst Swoboda: „Wir haben im vergangenen Jahr viel Arbeit in die Optimierung unserer Angebote gesteckt – das zahlt sich jetzt offenbar aus! Ich freue mich sehr für das ganze kronehit-Team über diese Bestätigung unseres Weges.“

MBA/Dani Linzer, stellvertretende Programmdirektorin: „Das ist eine wunderbare Belohnung von unseren Hörerinnen und Hörern für unsere Bemühungen kronehit für sie noch besser zu machen. Besonders schön, nachdem wir gerade in den letzten Wochen mit Hochtouren an unserem neuen Angebot und Look gearbeitet haben. Vielen Dank nochmals an alle daran Beteiligten.“

KRONEHIT – Wir sind die meiste Musik - am 24. Jänner 2019

