Kostenloses AK-Bildungsprogramm für Gesundheits- und Sozialberufe

Klagenfurt (OTS) - Die AK Kärnten bietet mit Ende Jänner den Bediensteten der Berufe des biomedizinischen Analytikers, Diätologen, diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger und noch weiteren Gesundheitsberufssparten - im Rahmen der Zukunftsoffensive - kostenlose Fortbildungskurse an. „Pflege betrifft jeden Kärntner und jede Kärntnerin, ob persönlich oder im sozialen Umfeld, darum müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gesundheitsbereich bestens für die Zukunft aus- und weitergebildet werden.“ , sagten AK-Präsident Günther Goach und Vizepräsidentin Uschi Heitzer.

„Die AK unterstützt mit dem neuen AK-Bildungsprogramm die gesetzliche Fortbildungspflicht der Arbeitnehmer im Gesundheits- und Pflegebereich und sichert gleichzeitig, durch das Weiterbildungsangebot, die Qualität für die zu Pflegenden“ , sagte Uschi Heitzer, Vizepräsidentin der Bundesarbeitskammer.

Das Fortbildungsprogramm setzt die Schwerpunkte sowohl auf die Möglichkeit der beruflichen Weiterbildung, als auch auf Kurse für das eigene Wohlbefinden, „da täglich Höchstleistungen in Gesundheits- und Sozialberufen zum Wohle aller erbracht werden“ , erklärte Heitzer und führt aus: „Ein Ausgleich zur oftmals physisch wie auch psychisch belastenden Arbeit ist das Mindeste, was wir den vielen fleißigen Händen in den Gesundheits- und Sozialbereichen anbieten müssen.“

Insgesamt werden zehn Fortbildungskurse angeboten, die jeweils vier Mal in den Bezirksstätten Klagenfurt, Villach, Spittal und Wolfsberg stattfinden. Die ersten Kurse beginnen bereits am 29. Jänner 2019. Die Durchführung und die Anmeldungen erfolgen über die Kärntner Volkshochschulen (VHS) und dem bfi Kärnten .

Die AK-Fortbildungskurse im Detail:

Besserer Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen

Berufsrechtliche Rechte und Pflichten

Ausgewogene Ernährung für dich und mich

Einführung in die Kinaesthetics

Resilienztraining

Gewaltprävention in Gesundheitsberufen

Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Irrtümer in der Pflegedokumentation

Das 1x1 der Düfte

Berufssprache Deutsch in Gesundheitsberufen (Coaching am Arbeitsplatz)

+ Bildungsberatung für Gesundheitsberufe



Mehr Infos unter:

kaernten.arbeiterkammer.at/bildungsprogramm

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Ferdinand Hafner

050 477 - 2401

f.hafner @ akktn.at

kaernten.arbeiterkammer.at