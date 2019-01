Gruner + Jahr und BMG launchen gemeinsam hochwertiges Fanmagazin über Max Giesinger

Gruner + Jahr steigt damit ins Segment der Fanmagazine ein (FOTO)

Hamburg (OTS) - Am 14. Februar 2019 erscheint ein Fanmagazin über Max Giesinger, das aus einer Kooperation von BMG und Gruner + Jahr entstanden ist. Das Magazin wird einmalig zum Start der Tour des Künstlers "Max Giesinger - Die Reise" herausgebracht. Verantwortlich ist ein Redaktionsteam aus der BRIGITTE-Redaktion.

Max Giesinger ist seit 2016 bei BMG unter Vertrag. Sein aktuelles Hit-Album Die Reise (2018) stieg direkt auf Platz zwei der deutschen Charts ein. Der Durchbruch gelang dem charismatischen Popstar mit seiner Single '80 Millionen' vom Platin-Album Der Junge, der rennt, das ebenfalls bei BMG erschienen ist.

Gruner + Jahr hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich das Segment der Persönlichkeitsmagazine begründet. Nun wagt sich der Verlag an die für ihn neue Gattung der Fanmagazine heran, in der der Fokus ganz auf dem Leben des Künstlers liegt.

Das Heft mit dem Titel "Max Giesinger - Meine Reise" zeigt Max Giesinger in all seinen Facetten: seine Wurzeln, sein Werdegang, seine Liebe zur Musik. Das Redaktionsteam hat Giesinger über Wochen hinweg immer wieder begleitet - bei Promo-Touren für seine neue Platte, seinem Release-Auftritt in Hamburg, nach Hause in seinen Heimatort Waldbronn, auf Kiez-Tour im Hamburger Schanzenviertel zu seinen Lieblings-Imbissen. Dazu gibt es umfassende Fotostrecken aus Max Giesingers Alltag - darunter auch sehr persönliche Momente. Das Herzstück des Heftes ist allerdings das wohl genaueste und intensivste Porträt, das bisher über Max Giesinger geschrieben wurde.

Max Giesinger: "Ich hätte nie gedacht, dass es mal ein Magazin von mir geben würde. Für mich ist das eine großartige Erinnerung an die letzten paar Jahre. Das werde ich dann irgendwann meinen Kids zeigen."

Dominique Kulling, Managing Director BMG GSA: "Wir legen großen Wert auf die Entwicklung kreativer Ideen und Kampagnen zusammen mit unseren Künstlern. Max begeistert nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seiner offenen, charismatischen Persönlichkeit - ein Fanmagazin war also ein naheliegender Schritt. Mit unserer Bertelsmann-Schwester Gruner + Jahr haben wir dafür den besten Partner und freuen uns sehr, dass aus der Zusammenarbeit unserer Teams ein so besonderes Magazin entstanden ist."

Iliane Weiß, G+J-Publisher WOMEN, PEOPLE & FASHION: "Wir freuen uns sehr über die tolle Zusammenarbeit mit BMG und darüber, dass wir gemeinsam Max Giesinger so privat und persönlich wie noch nie zeigen können. Gruner + Jahr wird mit unserem neuen Fanmagazin einmal mehr seinem Ruf als kreativster und innovativster Verlag in Deutschland gerecht."

"Max Giesinger - Meine Reise" erscheint am 14. Februar einmalig mit einer Druckauflage von 75.000 Exemplaren zum Copypreis von 10 Euro. Das Heft wird bei Konzerten von Max Giesinger am Merchstand erhältlich sein und online direkt über maxgiesingerfanmagazin.de bestellbar sein. Außerdem ist das Magazin drei Monate im Handel erhältlich.

