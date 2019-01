Nächster Petitionsausschuss am 31. Jänner 2019 im Wiener Rathaus

Die Rathauskorrespondenz wird berichten

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, dem 31. Jänner 2019, tagt der Gemeinderatsausschuss „Petitionen und BürgerInneninitiativen“.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Petitionen:

o „Stadtbild-Erhaltung Wien“ o „Unsere Stadt – unsere Entscheidungen: KEIN Wunschkonzert für Flächenumwidmungen in Wien“ o „Nein zu der neuen Endschleife Linie 6 auf den Ankerbrotgründen“ o „Weniger Lärmbelästigung durch Veranstaltungen auf der Donauinsel: Forderung nach effektivem Lärmschutz und Reduktion der Veranstaltungstage!“ o „Für die Erhaltung der vom Abriss bedrohten Biedermeierhäuser Mariahilfer Straße 166-168 im 15. Bezirk“ o „KEINE HOCHHÄUSER IN BREITENSEE U3 Kendlerstrasse 35-37“ o „Schutz des Dorfcharakters in der Siedlung Hasenleitengasse/Fabiganstraße“

Die Rathauskorrespondenz wird über die Sitzung berichten.

Petitionen bieten Wiens BürgerInnen die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 UnterstützerInnen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter http://petitionen.wien.at auffindbar. Dort können auch online Petitionen (Bürgerkarte, freigeschaltene e-card oder digitale Handysignatur nötig) eingebracht werden.

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse