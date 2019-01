AVISO: BMI: BFA-Jahresbilanz – Pressekonferenz mit Bundesminister Kickl, Sektionschef Webinger und Gruppenleiter Taucher

Pressekonferenz, morgen, Donnerstag, 24. Jänner 2019, 10:30 Uhr, BFA

Wien (OTS) - Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, den 24. Jänner 2019 um 10:30 Uhr in der Direktion des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) werden die Arbeitsergebnisse aus dem Jahr 2018 in den Bereichen Asylentscheidungen, Fremdenrecht und Außerlandesbringungen präsentiert.

Als Gesprächspartner stehen der Bundesminister für Inneres Herbert Kickl, der Leiter der Sektion V, Mag. Peter Webinger, sowie der Leiter der Gruppe V/C (Asyl und Rückkehr), Mag. Wolfgang Taucher, zur Verfügung.

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Datum: 24.01.2019

Uhrzeit: 10:30 Uhr

Ort: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

Direktion

Leopold-Böhm-Straße 12

MGC-Office-Park, Besuchereingang Office 2

1030 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at