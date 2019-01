Neue Aufgabe für Marlene Auer

Herausgeberin und Chefredakteurin verlässt nach mehr als drei Jahren führendes Branchenmedium HORIZONT auf eigenen Wunsch

Perchtoldsdorf (OTS) - Die Herausgeberin und Chefredakteurin von HORIZONT Österreich scheidet auf eigenen Wunsch mit Ende Februar 2019 aus dem Manstein Verlag aus, um per März eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. „Wir bedauern Marlene Auers Entscheidung außerordentlich, sie hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit für den Verlag geleistet. Unter ihrer Führung haben sich die Wochenzeitung, die Magazine und der Fachkongress ‚Die Österreichischen Medientage‘ äußerst positiv weiterentwickelt. Sie hat neue redaktionelle Produkte geschaffen und damit nachhaltig das Portfolio im analogen wie auch im digitalen Bereich erweitert. Dank ihres Know-hows und Einsatzes erfuhren die HORIZONT-Medien eine neue Ebene an Markenkraft“, sagen die Geschäftsführer des Manstein Verlags, Dagmar Lang und Markus Gstöttner, und bedanken sich für die Zusammenarbeit.



Marlene Auer: „Ich habe HORIZONT mit Begeisterung geleitet, danke für das Vertrauen und die hohe Eigenständigkeit, mit der ich die Marken führen und entwickeln durfte. Nun breche ich auf zu neuen Horizonten und freue mich schon auf meine neue Aufgabe. Ich bin sicher, dass das Team des HORIZONT mit der Geschäftsführung des Manstein Verlags den eingeschlagenen Weg weiterhin erfolgreich beschreiten wird.“



Marlene Auer (31) ist seit November 2015 Chefredakteurin von HORIZONT, seit April 2018 auch Herausgeberin. Unmittelbar zuvor war sie Chefredakteurin von Falstaff Österreich, Deutschland und Schweiz. Die Manstein Zeitschriftenverlagsgesellschaft mbH ist einer der führenden Fachverlage Österreichs und eine hundertprozentige Tochter der dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main.

