Heinisch-Hosek/Brunner: Gewaltschutz gemeinsam ausbauen

Überparteiliche Initiative der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures mit ExpertInnen und NGO-VertreterInnen ist sehr wichtig

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen alles tun, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen“, sagen SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner. Die SPÖ-Frauen begrüßen die überparteiliche Initiative der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures mit ExpertInnen und NGO-VertreterInnen. ****

„Es ist gut, auf die Expertise jener zu vertrauen, die tagtäglich im Gewaltschutz und in der Prävention tätig sind. Ich freue mich daher, dass es gelungen ist, viele ExpertInnen aus unterschiedlichen Bereichen an einen Tisch zu holen. Dadurch können rasch Lösungen gefunden werden“, so Heinisch-Hosek.

„Es ist wichtig, dass wir Frauenpolitikerinnen in der Frage der Gewaltprävention und des Opferschutzes gemeinsam mit NGO’s und ExpertInnen an einem Strang ziehen“, so die SPÖ-Frauen. (Schluss) sc/mp

