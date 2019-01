Kickl berichtet im Ministerrat über Katastrophenhilfe

Österreich unterstützte im Juni 2018 Bosnien und Herzegowina mit "Shelter Equipment"

Wien (OTS) - „Nachdem die Föderation Bosnien & Herzegowina im Juni 2018 mit massiven Migrationsproblemen konfrontiert war, hat der damalige Leiter der Gruppe II/B im Innenministerium, Johann Bezdeka, am 5. Juli 2018 in Sarajevo Material für Notunterkünfte an den zuständigen Assistenzminister für Internationales von Bosnien und Herzegowina, Samir Rizvo, übergeben“, sagte Innenminister Herbert Kickl am 23. Jänner 2019 im Rahmen des Ministerrats.

„Die Migrationssituation in Bosnien und Herzegowina, vor allem im Kanton Una-Sanski, hatte sich in den Wochen davor zusehends verschlechtert“, ergänzte der Innenminister. „Der Kanton war alleine nicht mehr in der Lage, die Situation unter Kontrolle zu halten. Es mangelte an ausreichenden Unterkünften für Migranten, weshalb sich Bosnien und Herzegowina im Juni 2018 auf bilateraler Basis mit einem Hilfsersuchen an Österreich gewandt hatte.“

Österreich unterzeichnete 2015 mit Bosnien und Herzegowina ein "Memorandum of Understanding", in dem eine Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung im Bereich der Katastrophenhilfe vereinbart wurde.

Übergabe der Hilfslieferung

Mit Logistikunterstützung des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) wurde das Material für Notunterkünfte ("Shelter Equipment") für Bosnien und Herzegowina bereitgestellt und am 27. Juni 2018 auf dem Landweg nach Sarajevo transportiert. Am 5. Juli 2018 kam es in Sarajevo zur Übergabe der Hilfslieferung, bestehend aus 56 winterfesten Familien-Zelten (ICRC/IFRC-Standard), 280 Feldbetten, 280 Leintüchern, 1.500 Stück Einmalbettwäsche, 560 Wolldecken, 1.500 Badetüchern, 56 Stück "Family Hygiene Kit IFRC" (für jeweils fünf Personen für ein Monat), 56 Zeltbeleuchtungen und 280 Iso-Unterlagsmatten.

„Mit dieser Ausrüstung war es möglich, in 56 Familienzelten bis zu 280 Menschen unterzubringen“, sagte Kickl. „Österreich war gerne bereit, schnell und unbürokratisch zu helfen und Know-how weiterzugeben.“

