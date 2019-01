Aviso: Klubtagung des SPÖ-Parlamentsklubs 24. und 25. Jänner 2019 – ORT: Ausweichquartier Parlament, Dachfoyer

Kommunalpolitik im Parlament – Ein Austausch über Herausforderungen mit unseren BürgermeisterInnen

Wien (OTS/SK) - Von Donnerstag, 24. Jänner bis Freitag, 25. Jänner 2019 findet die Arbeitsklausur des SPÖ-Parlamentsklubs unter dem Titel „Kommunalpolitik im Parlament – Ein Austausch über Herausforderungen mit unseren BürgermeisterInnen“ statt. Am Donnerstag, 24. Jänner, findet eine interne Arbeitsklausur zu den Themen Gesundheit und Pflege statt. Am Freitag, 25. Jänner, stehen kommunalpolitische Themen im Vordergrund, dazu werden rund 200 BürgermeisterInnen aus ganz Österreich erwartet. Es stehen Referate, Diskussionen und Workshops zu den Themen „Leistbares Wohnen in der Stadt und am Land“ sowie ein EU-Talk mit den SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Schieder und Evelyn Regner am Programm. Am Nachmittag treten die Abgeordneten des SPÖ-Klubs mit den BürgermeisterInnen im Rahmen von Workshops in die Diskussion. ****

Medienöffentliches Programm

FREITAG, 25. Jänner 2019:

Kommunalpolitik im Parlament – Ein Austausch über Herausforderungen mit unseren BürgermeisterInnen

09.00 Uhr Check In

10.10 Uhr Eröffnungstalk

mit KV-Stv. Jörg Leichtfried,

Vorsitzende d. BR-Fraktion Inge Posch-Gruska und GVV-Vorsitzende Maria-Luise Mathiaschitz

10.25 Uhr Kommunalpolitische Grundsatzrede

Klubvorsitzende und SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner

11.00 Uhr Leistbares Wohnen in der Stadt und am Land mit

Barbara Steenbergen (Europäische Mietervereinigung), Markus Sturm (Direktor gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft „Die Salzburg“),

Ruth Becher (SPÖ-Bautensprecherin) und

LH-Stv.in Gaby Schaunig (Kärntner LRin Finanzen,

Wohnbau und Wirtschaftsförderung)

anschließende Diskussion

12.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr EU-Talk mit SPÖ-Spitzenkandidat KV-Stv. Andreas

Schieder und MdEP Evelyn Regner

(Ende des medienöffentlichen Teils)

Zeit: 25. Jänner, Beginn 9.00 Uhr bis 13.30h (Ende des medienöffentlichen Teils)

Ort: Ausweichquartier Parlament, Dachfoyer, Eingang

Josefsplatz, 1010, Heldenplatz

Die VertreterInnen der Medien sind zum öffentlichen Teil der Klubtagung herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 01 40 110 – 3570 (Anne-Marie Kalin, SPÖ-Parlamentsklub) oder veranstaltung @ spoe.at (Schluss) sl

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493