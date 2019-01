Zoomlion eröffnet weltweit größte intelligente Fabrik für Turmkrane

Changde, China (ots/PRNewswire) - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, SHE: 000157), Chinas führender Baumaschinenhersteller, hat die weltweit größte intelligente Fabrik für Turmkrane (die "Fabrik") in Changde, China, eröffnet. Dies markiert einen neuen Meilenstein für Zoomlion im Bereich intelligente Fertigung.

Die Fabrik, deren Bau drei Jahre dauerte und die eine Investition in Höhe von 780 Millionen Yuan (115,4 Millionen USD) erforderte, ist Zoomlions zentraler Schachzug, um den deutschen Industrie 4.0-Standards gerecht zu werden. Mit mehr als 12 automatischen Fertigungsstraßen, über 10.000 Sensoren, 100 industriellen Robotern, 35 unbemannten RGV und AVGs sowie 16 CNC-Bearbeitungszentren ist sie die fortschrittlichste, effizienteste und umwelfreundlichste intelligente Turmkran-Fabrik der Welt, die zusätzlich über integriertes IM-Controlling, eine IM-Fertigungsstraße, intelligente Logistik und intelligente Sensoren verfügt. Die neue Fabrik ermöglicht Zoomlion eine neue Etappe in der Turmkran-Branche einzuleiten, indem Talent, Kapital, Technologie und Informationen vom Upstream und Downstream entlang der gesamten Lieferkette kombiniert werden.

"Wir freuen uns sehr, die Produktion in unser neuen hochmodernen intelligenten Fabrik aufzunehmen", so Zhan Chunxin, Vorsitzender und CEO von Zoomlion. Indem wir unsere erstklassige Technologie gemeinsam mit den uns im Raum Changde verfügbaren Ressourcen und der entsprechenden Unterstützung nutzen, positionieren wir uns als unbestrittener weltweiter Marktführer im Sektor für Bauhebemaschinen und sind bemüht, noch hochwertigere, intelligentere Produkte zu entwickeln."

Zoomlion hat drei brandneue intelligente Flat-Top-Krane der Generation 4.0 vorgestellt: den T6515, T6520 und T7525. Jedes Modell unterstützt Fernübertragung der Arbeitsbedingungen und mobiles App-Management, verfügt über einen Fernalarm und ist in hinsichtlich Hebeeffizienz und -genauigkeit branchenführend.

Zoomlion ist die führende Turmkran-Marke in China und verfügt über den größten Anteil des weltweiten Turmkran-Markts. Zoomlion erwirtschaftete 2018 mit seinem Turmkran-Geschäft insgesamt 739,7 Millionen USD. Mit der neuen Fabrik wird es Zoomlion möglich sein, im Jahr 2019 sein Umsatzziel von 1,48 Milliarden USD zu erreichen.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) ist ein Hersteller hochwertiger Maschinen, in dem technische Maschinen, Agrarwirtschaftsmaschinen und finanzielle Dienstleistungen zusammenkommen. Die Firma verkauft fast 800 neuartige Produkte aus 49 Produktreihen in neun Hauptkategorien. Zoomlion ist das erste chinesische Baumaschinenunternehmen, das an den Börsen von Shenzhen und Hongkong notiert ist.

Weitere Informationen finden Sie auf http://en.zoomlion.com.

Rückfragen & Kontakt:

Tian Zhang

+86-731-8892-3810

925769034 @ qq.com