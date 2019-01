Echoworx erweitert Reichweite innerhalb der EU mit neuem Datenzentrum in Deutschland

Echoworx gibt hocherfreut die Eröffnung seines neuen Datenzentrums in Deutschland bekannt. Dieser Schritt festigt die Präsenz und Wettbewerbsvorteile von Echoworx innerhalb der EU-Region weiter.

Der Standort Deutschland ist für seine bewährte Fertigungsindustrie, von Automobilen bis Pharmazeutik, einen etablierten Finanzsektor und Wachstumsbranchen wie etwa Cybersicherheit und Technologie bekannt - dies macht Deutschland zu einem inoffiziellen Wirtschaftsführer innerhalb der EU-Region. Und vor dem Hintergrund neuer landesspezifischer Vorschriften infolge der im letzten Frühjahr in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) könnte das Timing nicht besser sein.

Die DSGVO bietet zwar innerhalb der EU-Region den Datenschutzrahmen, doch ihre Umsetzung variiert von Land zu Land. Und wenn es um den Ort geht, an dem Daten gespeichert werden, verlangt beinahe jedes deutsche Unternehmen, dass seine Daten innerhalb der deutschen Grenzen verbleiben. Sowohl inländische als auch internationale Unternehmen, die in Deutschland geschäftlich tätig sein wollen, brauchen einen Zugriff auf in Deutschland gehostete Datenzentren, um im Wettbewerb bestehen zu können.

"Zu wissen, wo und wie Daten gespeichert werden, ist entscheidend, wenn man Partnerschaften mit Drittparteien unter den neuen Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO anstrebt. Sobald beispielsweise Daten einen Schutzbereich verlassen, gelten die Regelungen weiter. Der Zugriff auf ein Datenzentrum innerhalb einer Zielregion, wie in diesem Fall in Deutschland, bietet Wettbewerbsvorteile", so Alex Lu, VP Operations bei Echoworx.

Um seinen gesamten Geschäftsbedarf abdecken zu können, betreibt Echoworx zusätzlich zu seinem neuen deutschen Standort derzeit auch Datenzentren in Kanada, den USA, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und in Irland. Alle Echoworx-Datenzentren sind speziell unter Berücksichtigung der höchsten Standards im Hinblick auf Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen für bestimmte geografische Regionen eingerichtet.

Echoworx bietet für Unternehmensgeschäfte wirksame Verschlüsselungslösungen an. Die Verschlüsselungsplattform OneWorld von Echoworx zeichnet sich durch mehrere sichere Bereitstellungsmethoden aus, eine nahtlose, durchgehende Verschlüsselungserfahrung und mehrere Markenbildungs- und Sprachoptionen. Das Echoworx-System ist speziell auf die Durchführung internationaler Geschäfte zugeschnitten, ob innerhalb Europas oder in Übersee.

Echoworx bietet eine zuverlässige Methode für sichere Kommunikation. Als Anbieter unmittelbarer Verschlüsselungslösungen arbeitet Echoworx mit Finanz-, Regierungs-, Gesundheits-, Rechts- und Compliance-Experten zusammen, um maßgeschneiderte Sicherheitslösungen zu entwickeln, die die Kundenerfahrung nicht beeinträchtigen. Unsere skalierbare Verschlüsselungsplattform One World kann für zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten innerhalb eines Unternehmens genutzt werden. Unsere Verschlüsselungsexperten machen es sich zur Aufgabe, im Auftrag führender multinationaler Unternehmen mit unserer SaaS-Verschlüsselungsplattform Ordnung in das Chaos zu bringen. Besuchen Sie uns aufhttp://www.echoworx.com

