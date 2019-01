Floridsdorf: „Mundharmonien“-Konzert am Donnerstag

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) tritt am Donnerstag, 24. Jänner, das beliebte „Duo Krapf/Berki“ auf und erfreut seine Zuhörerschaft mit stimmungsvollen Liedern. Isabella Krapf (Chromatische Mundharmonika) und Karoly Berki (Gitarre) sind bekannt als Virtuosen auf ihren Instrumenten und haben eigens für dieses Konzert das neue Programm „Mundharmonien“ einstudiert. Das Publikum hört im Festsaal des Museums eine mitreißende Mischung aus Swing-Klängen, Smooth Jazz-Rhythmen, Klezmer-Stücken, Melodien aus Filmen und sonstigen „Ohrwürmern“. Seit Jahren absolvieren die Künstler erfolgreiche Gastspiele auf großen Bühnen im In- und Ausland. Genauso gerne spielen Krapf und Berki in weniger großen Musik-Klubs oder bei privaten Festivitäten. Beide Musiker sind auf Tonträgern vertreten, darunter die formidable CD „Harmonica meets Guitar“. Als Organisator des Abends fungiert der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Die Veranstalter bitten die Besucherinnen und Besucher um „Eintrittsspenden“ (pro Person 12 Euro). Informationen und Reservierungen: Telefon 271 96 24, E-Mail office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Über sonstige Kultur-Angebote in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ in der Prager Straße 33 informiert der ehrenamtliche Leiter Ferdinand Lesmeister unter der Rufnummer 0664/55 66 973. E-Mails an den Bezirkshistoriker sind an folgende Adresse zu schicken:

bm1210@bezirksmuseum.at.

