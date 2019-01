Aviso: Camerata Medica Wien organisiert Benefizkonzert zugunsten der Volkshilfe

Einladung zur Pressekonferenz zur Vorstellung des Konzertprogramms

Wien (OTS) - Der ganz besondere Klangkörper der Camerata Medica, bestehend aus 60 MusikerInnen aus medizinischen und pharmazeutischen Berufen widmet sich mit iherm bislang größten Benefizkonzert am 7. März in den Wiener Sofiensälen dem Anliegen, Kinderarmut in Österreich zu bekämpfen. Der Erlös des Konzertes geht an die Aktion „Kinderarmut abschaffen“ der Volkshilfe Österreich.

Wir laden alle MedienvertreterInnen herzlich zur Pressekonferenz, bei welcher das Programm sowie die auftretenden KünstlerInnen und die Initiative hinter „Kinderarmut abschaffen“ präsentiert wird. Als GesprächspartnerInnen stehen zur Verfügung:

Dr.in Melisande Messner-Kolp, Obfrau Camerata Medica

Univ.-Prof. Dr. Rolf Ziesche, Vizeobmann & Konzertmeister Camerata Medica

Nicolas Radulescu, Künstlerischer Leiter Camerata Medica

Dr. Hans-Peter Petutschnig, Leiter der Abteilung Medien und Fortbildung der Ärztekammer Wien

Mag.(FH) Erich Fenninger, DSA, Direktor der Volkshilfe Österreich

Konstanze Breitebner, Präsentatorin des Benefizkonzertes

Präsentation Benefizkonzert des Orchesters Camerata Medica Wien

Das bislang größte Benefizkonzert der Camerata Medica am 7. März widmet sich einem ganz besonderen Anliegen: Kinderarmut in Österreich zu bekämpfen. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren VertreterInnen des Orchesters das Programm sowie die auftretenden KünslterInnen und die Initiative, zugunsten derer das Konzert veranstaltet wird.

Datum: 28.01.2019, 10:00 Uhr

Ort: Ärztekammer für Wien , (Veranstaltungszentrum 1. Stock, Saal 3 – Gabriele Possanner)

1010 Wien, Österreich

