Heute.at Co-Chefredakteurin Mag. Maria Jelenko-Benedikt verlässt das Unternehmen.

Jacqueline Büchi und Peter Frick übernehmen ihre Aufgaben.

Wien (OTS) -

Nach fast acht Jahren in führender Position verlässt Co-Chefredakteurin Mag. Maria Jelenko-Benedikt Heute.at auf eigenen Wunsch per Ende Januar 2019. Mag. Maria Jelenko-Benedikt war unter anderem für den Aufbau und Weiterentwicklung von Heute.at zuständig, sowie als Chefredakteurin der DJ Digitale Medien GmbH tätig. Sie wird dem Unternehmen, auf selbstständiger Basis, weiterhin mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen.

Ab Februar 2019 übernehmen Chefredakteurin Jacqueline Büchi und ihr Stellvertreter Peter Frick die Leitung von Heute.at. Gemeinsam mit ihrem Team werden die beiden die Entwicklung von Heute.at weiter vorantreiben.

Marcel Kohler und Wolfgang Jansky, die beiden Co-Geschäftsführer von Heute.at, bedanken sich bei Mag. Maria Jelenko-Benedikt für ihren Einsatz und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute, sowie allen drei weiterhin viel Erfolg.

Über „Heute“ & Heute.at

Die österreichische Gratiszeitung "Heute" wurde 2004 gegründet und erreicht täglich fast eine Million Leserinnen und Leser. Die Zeitung wird über rund 3'500 Verteilboxen in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich und Wien verteilt. Im Sommer 2016 übernahm die Schweizer Mediengruppe Tamedia AG 25,5 Prozent der Geschäftsanteile der Heute-Herausgeberin Ultimate Media GmbH (AHVV Verlags GmbH). Die Mehrheit am Heute-Verlag halten die Stiftungen Periodika und Pluto mit zusammen 74,5 Prozent. Nebst der Minderheitsbeteiligung an "Heute" (Print) hat Tamedia gleichzeitig eine Mehrheit von 51 Prozent an der DJ Digitale Medien GmbH übernommen, die alle digitalen Angebote von Heute.at umfasst. Dr. Eva Dichand und Wolfgang Jansky halten jeweils 24,5 Prozent der Geschäftsanteile.

www.heute.at

