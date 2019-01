„Jagd Österreich“: Neuer Vorsitzender Landesjägermeister Norbert Walter, MAS

Norbert Walter, MAS (Wien) ist neuer Vorsitzender der Landesjägermeisterkonferenz für das Jahr 2019. Er hat das Amt von DI Dr. Ferdinand Gorton (Kärnten) am 1. Jänner übernommen.

Wien (OTS) - Der Dachverband „Jagd Österreich“ hat seit 1. Jänner diesen Jahres einen neuen geschäftsführenden Landesjägermeister. Der Wiener Landesjägermeister Norbert Walter, MAS übernahm den Vorsitz der Landesjägermeisterkonferenz von Landesjägermeister DI Dr. Ferdinand Gorton aus Kärnten. Die Landesjägermeister der neun Bundesländer wechseln den Vorsitz der Landesjägermeisterkonferenz und somit auch das Ehrenamt des geschäftsführenden Landesjägermeister untereinander im Ein-Jahres-Zyklus.

„Es freut mich ganz besonders das Ehrenamt des geschäftsführenden Landesjägermeister und damit den Vorsitz der Landesjägermeisterkonferenz für 2019 zu übernehmen. Sich für die Jagd und alle Jägerinnen und Jäger Österreichs zu engagieren, erfüllt mich mit Stolz, denn die Jägerinnen und Jäger übernehmen eine wichtige Funktion in der Erhaltung und Pflege der Artenvielfalt, des Lebensraumes und bilden eine wichtige Säule des Naturschutzes. Gerade jetzt im Winter erfüllen die Jägerinnen und Jäger einen Knochenjob, um die Wildtiere Tag für Tag bei Wind und Wetter regelmäßig mit überlebenswichtiger, artgerechter Nahrung in den entlegenen Ruhezonen zu versorgen, damit das Wild weder Hunger- noch Kältetod erleidet. Darüber hinaus halten Österreichs Jägerinnen und Jäger das Gleichgewicht zwischen den Wildtieren und Lebensräumen in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft“, so Norbert Walter, geschäftsführender Landesjägermeister des Dachverbands „Jagd Österreich“ zu seinem Amtsantritt.

„Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Vorgänger Landesjägermeister DI Dr. Ferdinand Gorton aus Kärnten für das hervorragende und konstruktive Jahr 2018 und für das Vertrauen meiner Landesjägermeisterkollegen!“, so Walter weiter.

Norbert Walter war 2018 zuvor der Stellvertretende geschäftsführende Landesjägermeister. Die Position des Stellvertretenden geschäftsführenden Landesjägermeister übernimmt für das Jahr 2019 nun Ing. Roman Leitner, Landesjägermeister des Burgenlandes.

Norbert Walter ist gebürtiger Tiroler und stammt aus einer Bergbauernfamilie. Er erfand 1995 die Almkäse-Olympiade in Galtür. 2002 wurde er Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien, danach war er Stadtrat, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in Wien. Seit 2004 betätigt sich Walter als Biowinzer in Wien-Stammersdorf.



Rückfragen & Kontakt:

Generalsekretär Dipl.-Päd. Dipl.-Ing. Klaus Schachenhofer, Dachverband „Jagd Österreich“

Mobil: 0664/ 5414122, klaus.schachenhofer @ jagd-oesterreich.at, www.jagd-oesterreich.at