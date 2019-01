BV Marcus Franz (SPÖ): „Volle Unterstützung, Polizeikompetenz nach Wien zu holen“

„Herr Innenminister, wo sind unsere PolizistInnen!“

Wien (OTS) - Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz stellt sich voll und ganz hinter die Forderung von Bürgermeister Michael Ludwig, die Polizei in die Kompetenz der Stadt Wien zu holen. Dies begründet sich vor allem in der Personalsituation: “Konkret herrscht im exekutiven Außendienst ein Fehlstand von 43 BeamtInnen und 13 KommandantInnen. Damit liegt die Poizei in Favoriten weit unter dem Mindest-Personalstand. Unsere PolizistInnen leisten Großartiges, sind aber deutlich unterbesetzt. Dieser Zustand muss dringend korrigiert werden.” Favoriten habe gleich viele EinwohnerInnen wie Linz, jedoch nur halb so viele PolizistInnen, stellt Franz fest.

“Herr Innenminister, wo sind unsere PolizistInnen?”, so Marcus Franz.

“Die Wiener Polizei in die Zuständigkeit der Stadt zu holen, stellt für mich die einzige Lösung dar”, so Marcus Franz weiter. Innenminister Kickl sei mit seiner Reiterstaffel derart beschäftigt, dass er das Auge fürs Wesentliche verliere. “Der geplante Abbau von Überstunden – ohne zumindest auf Personal-Normalstand zu kommen – wird die Lage massiv verschärfen”, so Franz abschließend.

