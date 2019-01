LKA klärt bewaffneten Überfall auf Geldtransporter aus dem Jahr 2006

Wien (OTS) - Datum: 25.01.2006 (Tatzeit) 09.01.2019 (Festnahmezeit) Uhrzeit: 18.25 Uhr (Tatzeit)

Adresse: 20., Jägerstraße

Dem Landeskriminalamt Wien, EB02 (Raub) ist es auf Grund eines Hinweises und akribischen Ermittlungs- und Vernehmungsschritten gelungen, einen 47-jährigen Mann festzunehmen. Der polnische Staatsangehörige steht im Verdacht, am 25. Jänner 2006 einen Geldtransporter, der die Tageslosungen diverser Geschäfte abholte und transportierte, überfallen zu haben. Der damals 35-Jährige schlug die Seitenscheibe des Autos ein, nahm am Beifahrersitz Platz und bedrohte den Lenker mit einer Pistole. Dem Opfer gelang es aus dem Fahrzeug zu springen und in ein Geschäft zu flüchten. Auch der mutmaßliche Täter flüchtete. Ein Mitarbeiter dieses Geschäftes beobachtete den Vorfall und nahm die Verfolgung auf. Im Zuge der Verfolgung gab der Beschuldigte einen Schuss in Richtung des Mitarbeiters ab. Der Mann wurde im Bereich des linken Wadenbeins getroffen und verletzt, der Täter konnte flüchten. Die Tat blieb vorerst ungeklärt.

Das Landeskriminalamt Wien, EB02 (Raub), konnte den 47-Jährigen am 9. Jänner 2019 auf Grund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien an seinem Arbeitsplatz festnehmen. Im Zuge einer Vernehmung zeigte sich der Mann geständig die Tat begangen zu haben, bestritt aber die absichtliche Schussabgabe. Der 47-Jährige befindet sich in Haft.

