Neuer Doctor, neue Abenteuer - Die 11. Staffel der britischen Kultserie "Doctor Who" ab 31. Januar 2019 exklusiv auf FOX (FOTO)

München (ots) -

- Alle 10 Episoden der 11. Staffel "Doctor Who" exklusiv ab 31.

Januar donnerstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere

- Zusätzlich zeigt FOX das "Doctor Who"-Neujahrsspecial

"Resolution" im Anschluss an die 11. Staffel am 11. April um

21.00 Uhr

- Der dreizehnte Doctor wird erstmalig von einer Frau (Jodie

Whittaker) gespielt

- Mit Gastauftritten von Christ Noth (Sex and the City), Lee Mack,

Alan Cumming (Good Wife) und Mark Addy (Game of Thrones)

Doctor Who reist wieder durch Zeit und Raum. Nachdem sich Peter Capaldi in einer Sonderfolge zu Weihnachteen 2017 als Doctor verabschiedete, übernimmt nun Jodie Whittaker die Rolle des Doctors. Der mittlerweile dreizehnte Doctor wird demnach zum ersten Mal von einer weiblichen Schauspielerin verkörpert. Neben Whittaker spielen auch eine Reihe anderer neuer Gesichter mit: Bradley Walsh als Graham O'Brian, Tosin Cole als Ryan Sinclair sowie Mandip Gill als Yasmin Khan begleiten den Doctor in Staffel 11 als treue Weggefährten. FOX präsentiert die neuen Abenteuer der 11. Staffel "Doctor Who" ab 31. Januar immer donnerstags um 21.00 Uhr.

Über "Doctor Who"

In Sheffield, einer Stadt in South Yorkshire, werden Ryan Sinclair, Yasmin Khan und Graham O'Brien Zeuge eines unglaublichen Zwischenfalls, der ihr Leben für immer verändern wird: Eine geheimnisvolle Frau, die sich nicht an ihren eigenen Namen erinnern kann, fällt vom Nachthimmel. Können sie ihren Worten Glauben schenken? Und kann sie ihnen helfen, die seltsamen Vorfälle, die sich in der ganzen Stadt ereignen, aufzuklären?

Humor, Horror und jede Menge merkwürdige Monster zeichnen die Kultserie "Doctor Who" aus. Laut dem "Guinness Buch der Rekorde" ist sie die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt. Doctor Who, ein mysteriöser Time Lord vom Planeten Gallifrey, reist mit Begleitung in seiner Zeit- und Raummaschine TARDIS durch das Weltall. In abenteuerlichen Situationen rettet er das Universum vor dem Untergang. Das Besondere: Die Lebensform der Time Lords lässt es zu, dass Doctor Who immer wieder in neuen Körpern wiedergeboren wird und die Darsteller wechseln können.

"Doctor Who"-Neujahrsspecial "Resolution"

Zu Beginn des neuen Jahres erwacht ein schreckliches, jahrhundertealtes Übel der Erdgeschichte. Sind der Doctor, Ryan, Graham und Yaz in der Lage, diese Bedrohung für die Erde abzuwenden?

Sendetermine:

- Die 11. Staffel von "Doctor Who" ab 31. Januar 2018 immer

donnerstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX

- Neujahrsspecial "Resolution" am 11. April um 21.00 Uhr exklusiv

auf FOX

- Wahlweise im englischen Original oder der deutschen

Synchronfassung

- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky

Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar

