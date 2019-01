Nacht der Lehrlinge: Ich bin Lehrling und habe Talent

Wien (OTS) - Am 26.01.2019 findet wie jeden Samstag ein Konzert in der Arena Wien statt. Nichts Besonderes sollte man meinen. Und doch hat dieses Konzert etwas ganz Spezielles: alle Künstlerinnen und Künstler, die an diesem Abend auf der Bühne stehen, sind junge Menschen, die eine Lehrausbildung absolvieren.

Das ist an und für sich auch noch nicht so einzigartig, außer man zieht in Betracht, dass die Musikmachenden nach acht langen Stunden im Lehrbetrieb oder der Berufsschule in den diversen Proberäumen und Garagen für solche Momente jede freie Minute opfern. Die Nummern, die sie zum Besten geben, wollen gut einstudiert sein, damit beim großen Auftritt nichts schiefgeht. Auch die Bühnenchoreografie soll sattelfest sitzen.

Zur Unterstützung von Lehrlingen mit Ambitionen zum Musikmachen wurde vom KUS–Netzwerk für Bildung, Soziales, Sport und Kultur (KUS) 2003 das Soundproject ins Leben gerufen. Es gilt zu zeigen, dass neben der beruflichen Qualifikation auch Kreatives seinen Platz haben muss und so werden seit damals die künstlerischen Talente von jungen Menschen gefördert und eine Bühne geboten, um diese auch zeigen zu können.

Das KUS-Soundproject hat verschiedene Musikworkshops im Programm -vom Vocal-Training bis hin zum Rap-Workshop -, organisiert Bühnenauftritte wie beispielsweise beim Donauinselfest und stellt den Lehrlingen zwei ausgestattete Proberäume kostenlos zur Verfügung. Jährlich wird ein Soundcontest veranstaltet, wo sich die Bands und Einzelmusiker*innen einer prominenten Jury stellen. Die besten 15 können dabei einen Tag im Tonstudio gewinnen, um ihren Track unter professionellen Bedingungen auf CD zu bringen.

Night of Apprentice Datum: 26.01.2019 Beginn: 18:00 Uhr, Einlass: 17:30 Uhr Ort: Arena Wien, 3., Baumgasse 80

Karten für die Nacht der Lehrlinge gibt es um 5,- Euro in jedem Zentralberufsschulgebäude in den Kommunikationszentren, im KUS-Sekretariat (15., Hütteldorfer Straße 7-17) oder direkt an der Abendkassa zu kaufen.

Es treten auf:

Big P, Shame, Snair, AnV, Fark, Zoe Tabea, Tobias, Ceri, Florian, Juliana Martini, Daniel Götz, Shelly Straightness, False Negatives, Curb, Lucas Leon

Special Guests:

Chaos Circle, Average

