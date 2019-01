PVÖ-Edlinger: Jüngstes Pensionskassenminus unterstreicht Überlegenheit des umlagefinanzierten Pensionssystems

Heimisches Pensionssystem ist sicher - ständige ideologisch motivierte Debatte über Finanzierbarkeit der öffentlichen Altersvorsorge beenden

Wien (OTS) - „Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre müssen sich zahlreiche Bezieher von Leistungen aus privaten Pensionskassen auf einen deutlichen Rückgang bei diesen Einkünften einstellen. Einmal mehr bestätigt auch diese jüngste Entwicklung die Überlegenheit des umlagefinanzierten gegenüber dem auf Spekulation beruhenden kapitalfinanzierten Pensionssystem“, erklärte der Vizepräsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) und Landespräsident des PVÖ Wien, Bundesminister a. D. Rudolf Edlinger.

„Soziale Sicherheit und damit Würde im Alter hängt nicht zuletzt mit der finanziellen Absicherung durch die Pension zusammen“, so Edlinger weiter. Der Vorzug des öffentlichen Pensionssystems, so Edlinger, gegenüber der gerade von den Konservativen forcierten privaten Altersvorsorge liege nicht zuletzt in der durch Gesetz garantierten Abgeltung zumindest der allgemeinen Inflationsrate durch die jährliche Pensionsanpassung. Edlinger: „Für jene sozial schwächeren Bevölkerungssichten, die sich keine Zahlungen in private Versicherungen leisten können, ist das der sichere Anker ihrer Einkommen, auch wenn die diesjährige Pensionsanpassung unter Türkisblau deutlich unter der Erhöhung der Preise des wöchentlichen Warenkorbs liegt. Der PVÖ fordert übrigens daher mit Recht eine nachträgliche Aufbesserung der Pensionen, um die tatsächliche Inflationssteigerung für die Pensionsbezieher abzugelten“, so der Seniorenvertreter.

Nicht zuletzt erneuerte Edlinger einmal mehr seine Forderung, die „leidige, ideologisch motivierte Debatte seitens der konservativen Parteien und Privatisierungsapostel über die Finanzierbarkeit der umlagefinanzierten Pensionen und damit das Angstschüren und die darauf basierende Verunsicherung bei Pensionisten und Arbeitnehmern zu beenden. Das österreichische öffentliche Pensionssystem hat sich bewährt und ist im Gegensatz zu den seit Jahrzehnten bestehenden Unkenrufen sicher“, schloss Edlinger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Landesorganisation Wien

T.: 01/319 40 12

M.: wien @ pvoe.at