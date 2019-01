Holiday on Ice ATLANTIS: Nur noch bis Sonntag, 27. Jänner in der Wiener Stadthalle

Wiener Stadthalle: Spektakuläre Eis-Show begeisterte bis jetzt bereits mehr als 65.000 Besucherinnen und Besucher mit der phantasievollen Erzählung vom Leben und der Liebe in ATLANTIS

Wien (OTS) - In prächtigen Über- und Unterwasserszenarien präsentiert ein internationaler Cast bestehend aus 35 Eiskunstlaufprofis noch bis kommenden Sonntag die mythische Geschichte von ATLANTIS in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding. Als Regisseur für die beeindruckende Show konnte Olympiasieger Robin Cousins gewonnen werden. Farbenprächtige Bühnenbilder, atemberaubende Eis- und Luftakrobatik, fantastische Kostüme und überraschende Effekte sorgen für ein großartiges Show-Erlebnis beim Publikum. „Holiday on Ice ist Entertainment der Extraklasse, das Besucherinnen und Besucher aller Generationen ins Staunen versetzt“, betont Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Noch bis Sonntag gibt es die Chance, die Show live zu erleben: Donnerstag um 19 Uhr, Freitag um 17 Uhr, Samstag um 11 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr sowie Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr.

Tickets an den Kassen in der Wiener Stadthalle, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com.

Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Umfangreichen DOWNLOADBEREICH unter http://www.stadthalle.com/de/presse/downloads

Abdruck des Pressefotos in Zusammenhang mit Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle bei angeführten © wie im Bildtitel angegeben honorarfrei!

Alle Veranstaltungen www.stadthalle.com

