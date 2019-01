AK-Wahl von 19. März bis 1. April 2019: In Oberösterreich treten fünf Listen an

Linz (OTS) - Für die AK-Wahl 2019 in Oberösterreich haben fünf wahlwerbende Gruppen ihre Kandidatur eingereicht. Das gab die Hauptwahlkommission unter Vorsitz von Assoz. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Barbara Födermayr von der Johannes Kepler-Universität bekannt. Zwischen 19. März und 1. April können mehr als 550.000 oberösterreichische Beschäftigte ihr „Parlament der Arbeitnehmer/-innen“ wählen, das aus 110 Kammerrätinnen und Kammerräten besteht. Diese sind vor allem Betriebsräte/-innen, die wissen, wo die Menschen der Schuh drückt.

Mehr als 550.000 oberösterreichische Beschäftigte können bei der AK-Wahl von 19. März bis 1. April aus fünf Gruppierungen wählen. Das ist eine weniger als bei der letzten Wahl im Jahr 2014: Die Liste Perspektive (LP) tritt nicht mehr an. Zur Wahl stehen:

Dr. Johann Kalliauer – Sozialdemokratische GewerkschafterInnen (FSG)

Die Kraft der OÖVP in der Arbeiterkammer – Fraktion Christlicher Gewerkschafter (Team ÖAAB-FCG)

Freiheitliche Arbeitnehmer – Freiheitliche Partei Österreichs (FA – FPÖ)

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen (AUGE/UG)

Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB)

In vielen Betrieben kann direkt am Arbeitsplatz gewählt werden. In Kooperation mit den Gewerkschaften und Betriebsräten sowie mit Einverständnis der Firmenleitungen konnten 1.087 Betriebswahlsprengel eingerichtet werden. Wahlzeit(en) und Wahlort(e) erfahren die Wahlberechtigten in einem Brief, der Anfang März zugesandt wird. Wer zur Wahlzeit nicht im Betrieb ist, z.B. aufgrund von Urlaub oder Dienstreise, kann eine Wahlkarte bestellen.

Gibt es im Betrieb kein Wahllokal, erhalten die Wahlberechtigten die Briefwahlkarte mit sämtlichen Wahlunterlagen Anfang März zugeschickt. Damit können sie entweder per Post oder in einem der öffentlichen Wahllokale wählen. Solche gibt es in der AK Linz, in allen AK-Bezirksstellen, in der Johannes-Kepler-Universität Linz, bei migrare in Linz sowie in den Einkaufszentren Plus-City, Max-Center, Varena und SEP. Dort kann man auch wählen, wenn die Wahlkarte verloren geht.

Ergebnis AK-Wahl 2014

Bei der AK-Wahl 2014 sind sechs Listen angetreten und alle haben Mandate in der Vollversammlung erreicht: die FSG 73 Mandate (65,5 Prozent), der ÖAAB 19 Mandate (17,09 Prozent), die FA 11 Mandate (10,04 Prozent), die AUGE 5 Mandate (5,33 Prozent), der GLB und die LP je 1 Mandat (jeweils 1,02 Prozent).





