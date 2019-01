Motive Labs bringt das Financial Technologie Operating System Infinite auf den Markt und ernennt CEO

Motive Labs bring Sandbox Infinite mit Multi-Bank-API-Unterstützung auf den Markt und ernennt Xavier Pansaers zum Chief Executive Officer

Motive Labs, die Wertschöpfungsgruppe von Motive Partners, die kollaborative Innovationen und Investitionen in der Finanzdienstleistungs- und Finanztechnologiebranche durch Partnerschaften mit weltweit führenden Finanzinstituten ermöglicht, gab heute die Einführung von Infinite bekannt.

Infinite wurde in Zusammenarbeit mit den Finanzinstitutionen von Motive Labs entwickelt. Es handelt sich um eine Multi-Bank-API-Sandbox, die weltweit führenden Standards entspricht und die es Benutzern ermöglicht, die Entwicklung und Verwaltung eines Fin Tech-Ökosystems zu beschleunigen und somit die nächste Generation finanzieller Innovationen zu unterstützen. Infinite wurde auf Basis einer flexiblen Architektur entwickelt und wird als Komplettservice angeboten. Infinite ist ein wichtiges Instrument für jede API-fokussierte Innovationsaktivität und wird zum Multi-Bank-Adapter und Aggregator, der mit der Zeit einen fortschrittlichen "FinTech App Store" zur Unterstützung einer großen Bandbreite von Finanz-APIs bereitstellt und sich somit für seine Abonnenten eindeutig von der Konkurrenz abhebt.

Von London und von New York aus wird Infinite von Xavier Pansaers geleitet. Herr Pansaers bringt mehr als 20 Jahre unternehmerische und operative Erfahrung ein. Er hat eine Reihe Technologieunternehmen mit besonderer Expertise im Bereich Umsatzwachstum durch die Bereitstellung von Preis-, Produkt- und Kundenbindungsstrategien auf- und ausgebaut. Zuletzt war Herr Pansaers als Chief Operation Officer für die Odoo Group tätig, die eine komplette Suite von Enterprise-Management-Anwendungen anbietet. Als COO war er für den Vertrieb, die Geschäftsentwicklung und Zustellaktivitäten verantwortlich. In seiner mehr als achtjährigen Tätigkeit bei Odoo konnte das Unternehmen seinen Umsatz von 1 Million USD auf 50 Millionen USD und die Mitarbeiterschaft von 10 auf 500 Mitarbeiter mit Niederlassungen in San Francisco, Brüssel, Hongkong und Dubai steigern. Odoo ist ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen und der Gewinner des Deloitte Fast 500-Technologiepreises. Herr Pansaers fungiert zudem als unabhängiges Vorstandsmitglied in einer Reihe von Tech-Unternehmen.

Xavier Pansaers, CEO bei Infinite, meinte dazu:

"In Anbetracht der Tatsache, dass technologiebasierte Partnerschaften Unternehmen und Volkswirtschaften auch weiterhin stärken, freue ich mich besonders, einer Firma beizutreten, die in der Lage ist, diese unglaubliche Geschwindigkeit der Veränderungen zu unterstützen und Infinite auf den Level der nächsten Generation von Financial Technologie Intelligence zu bringen.

"Die Entstehung von Infinite, die in Partnerschaft mit der Industrie erfolgte und die in Übereinstimmung mit vielen neuen und führenden globalen Standards steht, stellt für mich eine einzigartige Gelegenheit dar. Ich freue mich darauf, das Geschäft weiter auszubauen, ein hochqualifiziertes Team zusammenzustellen und der Branche auf neue und beispiellose Weise zu dienen."

Und Alberto Corvo, Chief Executive Officer bei Motive Labs, meinte dazu:

"Die Partnerschaften von Motive Labs mit solch renommierten Finanzinstitution haben den Entwurf und den Bau einer wirklich einzigartigen Plattform ermöglicht. Infinite ist weit mehr als eine Sandbox für gesetzliche Compliance. Diese Plattform bietet einzigartige Funktionen, darunter die Bereitstellung von APIs nach Wahl und das Generieren von Banktestdaten unter gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit solcher Daten. Beide haben die Fähigkeit einer Institution, intern und extern innovativ zu sein, stark beschleunigt.

"Das Motive Labs-Team und ich freuen uns darauf, Xavier dabei zu unterstützen, Infinite zum Betriebssystem des neuen globalen Finanzökosystems auszubauen."

