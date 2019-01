bike-austria Tulln – 1. bis 3. Februar 2019

Markenrekord: 400 Marken auf der bike-austria Tulln

Tulln (OTS) - Die bike-austria Tulln findet von 1. bis 3. Februar 2019 und rechtzeitig vor Saisonbeginn statt. Rund 175 Firmen präsentieren 400 Marken aus Japan, Europa und USA. Alle Top-Player der Branche sind bei der bike-austria Tulln 2019 dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Pedelecs, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder, Motorradreisen sowie ATV & Quads.

KTM – alle Highlights

KTM startet mit seinem bisher vielseitigsten, innovativsten und dynamischsten Modellaufgebot ins Jahr 2019. Alle diese neuen Highlight-Bikes gibt es erstmals auf der „bike – austria Tulln“ zu sehen. Die mit Spannung erwarteten KTM 790 ADVENTURE und KTM 790 ADVENTURE R führen das 2019er-Lineup an. Diese beiden Motorräder behaupten sich gegenüber wesentlich hubraum-stärkeren Bikes und setzen im Segment der Reiseenduros der Mittelklasse neue Maßstäbe in Sachen Performance und Offroad-Tauglichkeit. Informationen zu allen KTM Modellen erhält man in Halle 10 Stand 1002.

Kawasaki – Neuigkeiten im Adventure Tourer und Sport Tourer Segment

Highlights im Adventure Tourer und Sport Tourer Segment - Versys 1000 und Ninja H2 SX SE Plus. Wer gerne mit dem Motorrad auf Reisen geht, dem bietet der beliebte Reihenvierzylinder-Allrounder Versys 1000 in der neuen Saison zahlreiche Neuerungen. Ausgestattet mit Ride by Wire, elektronischem Tempomat, Kurven-ABS und KIBS sorgt die neue Versys nicht nur für mehr Sicherheit sondern auch Komfort auf langen Touren. In Tulln präsentiert Kawasaki erstmals die brandneuen Einsteiger-Modelle Ninja 125 und Z125. Und Supernaked oder Supersport, das ist die Frage, die sich 2019 A1-Führerscheinfahrer bei Kawasaki stellen werden. Alle Informationen rund um alle Kawasaki Highlights erhält man in Halle 3 Stand 338.

Aprilia Tuono V4 1100 Factory - das non plus ultra unter den Naked Bikes

Die Tuono V4 1100 Factory ist das non plus ultra unter den Naked Bikes, die sich an ein extrem anspruchsvolles Publikum richtet. Dieses Bike ist mit Komponenten ausgestattet, die weitgehend vom Aprilia RSV4 RF Superbike abgeleitet sind. Die neue Factory ist jetzt standardmäßig mit dem fortschrittlichsten semiaktiven elektronischen Federungssystem ausgestattet, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Alle Neuheiten von Aprilia erhalten Sie in Halle 3 – Stand 337.

Die neue BMW S 1000 RR – noch leichter, noch schneller und noch beherrschbarer

Mit komplett neu entwickeltem Motor und Fahrwerk sowie einer um 6 kW (8 PS) gesteigerten Motorleistung von nun 152 kW (207 PS) sowie einer Gewichtsreduzierung von 208 kg auf 197 kg (mit M Paket 193,5 kg) geht der 2009 erstmals vorgestellte Supersportler in seine dritte völlig neue Generation. Alles rund um die neuesten Modelle von BMW erhält man in Halle 10 Stand 1001.

Harley–Davidson präsentiert die FXDR 114 (FXDRS)

Mit der neuen FXDR 114 präsentiert Harley-Davidson einen neuen Power-Cruiser im athletischen Look von „Screamin' Eagle“-NHRA-Drag-Strip-Rennmaschinen. Ihre geduckte Linienführung ist geprägt von einem neugestalteten Heck, dem gestretchten Kraftstofftank mit Tankdeckel im Aircraft-Style, dem wuchtigen 2-in-1-Auspuff, dem markanten Performance-Luftfilter und den flach an den Standrohren der Upside-down-Gabel montierten Leichtmetalllenkerhälften. Infos zur neuen FXDR 114 erhält man in Halle 3 – Stand 334.



Alle Informationen auf www.bike-austria.at.

Ab sofort Tickets sichern und im Ticketshop bestellen!

Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragehinweis:

Arge 2Rad

Generalsekretärin

Mag. Karin Munk

Paul Troger Gasse 30

3003 Gablitz

office@arge2rad.at

www.arge2rad.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at