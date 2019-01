Der Ticketverkauf für den Saisonauftakt der FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP in Abu Dhabi hat begonnen

Im Rahmen des Saisonauftakts der FIA RALLYCROSS WELTMEISTERSCHAFT auf der Insel Yas in Abu Dhabi wird der Yas Marina Circuit die weltbesten und schnellsten Rallyefahrer begrüßen.

Tickets für das Auftaktrennen der spannenden 11-Runden-Serie sind ab sofort erhältlich. Es ist das erste Mal, dass ein WM-Rennen im Nahen Osten ausgetragen wird.

Ein weiteres aufregendes und spektakuläres Novum für den Yas Marina Circuit: Bei der FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP 2019 wird erstmals ein Nachtrennen stattfinden, bei dem die Fahrzeuge unter Flutlicht über die maßgeschneiderte Rennstrecke des Circuit rasen.

Die Austragung der internationalen Meisterschaft am Wochenende des 5. und 6. April 2019 festigt den ausgezeichneten Ruf des Yas Marina Circuit als "Treffpunkt der Champions" weiter.

In den Zweitagestickets (Freitag und Samstag) sind erstklassige Action auf und abseits der Rennstrecke und nach den Rennen mit Test- und Qualifikationsläufen sowie das spannende Finale am letzten Renntag und unterstützende Rennen enthalten. Daneben können die Fans bei einem öffentlichen "Pitlane Walk" die Boxengasse besuchen und an eigens kreierten Rallycross-Ereignissen teilnehmen.

Familien können ihre Zeit auf der Yas-Insel optimal nutzen, wenn sie sich beim Kauf ihrer Tickets zur FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP für den allzeit beliebten X-Parks-Pass entscheiden. Die exklusiven Tickets bieten Zugang zum Yas Marina Circuit sowie von Donnerstag bis Sonntag unbegrenzten Zugang zum Themenpark Ferrari World Abu Dhabi, zum Wasserpark Yas Water World oder zum Vergnügungspark Warner Bros. World Abu Dhabi.

Die Preise für Wochenendtickets belaufen sich auf 395 AED für den allgemeinen Zugang zur Nordtribüne (North Grandstand), 595 AED für die North Club Lounge und 1.495 AED für ein Yas-Central-Hospitality-Ticket.

Die FIA WORLD RALLYCROSS CHAMPIONSHIP ist Teil des spannenden, umfangreichen und dynamischen Ganzjahreskalenders von Motorsportveranstaltungen, die im Yas Marina Circuit stattfinden. Dazu gehören Single-Seater-Meisterschaften, Langstreckenrennen, Street-Style-Beschleunigungsrennen und zum Abschluss der Saison der GROSSE PREIS VON ABU DHABI.

An diesem aktionsreichen Wochenende verwandelt sich der Yas Marina Circuit in ein Festival mit Unterhaltung auf und abseits der Rennstrecke, familienfreundlichen Aktivitäten, einem vielfältigen Angebot an Essen und Getränken, Go-Kart-Challenges, Meet and Greets mit den Fahrern, Live-Musik und Shows mit lokalen Musikern und Entertainern sowie einem exklusiven After-Race-Konzert am Freitag für Ticketinhaber. Weitere Einzelheiten zum After-Race-Konzert werden in Kürze bekannt gegeben.

Für weitere Informationen zu Tickets, Preisen und Pauschalangeboten besuchen Sie bitte die Website: http://www.yasmarinacircuit.com

