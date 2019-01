SOUND & SNOW GASTEIN – TAG 3 mit Martin Garrix

EDM-Sound vom Feinsten mit Star-DJ MARTIN GARRIX

Graz (OTS) - Am Sonntag, den 20.01.2019 stand die ganze Region Gastein unter dem Motto „ALLES PARTY“! Bereits zu Mittag brachte DJ ÖTZI den reichlichen Schnee und die Herzen der zahllosen Fans bei der Bergstation der neuen Schlossalmbahn zum Schmelzen. Bei herrlichem Winterwetter gab Österreichs beliebtester DJ, Songwriter und Hitgarant "DJ Ötzi" sein Bestes und begeisterte seine Fans mit einer unglaublichen Show unter strahlend blauem Himmel.

Bereits in den frühen Nachmittagsstunden strömten dann tausende EDM-begeisterte Fans in die Arena vor der MEGA STAGE an der Talstation der Schlossalmbahn um dann ab 18 Uhr die Abschlussparty des ersten SOUND & SNOW GASTEIN Festivals gebührend zu feiern. Die Support Acts Darius & Finlay, Mike Williams, Hugel und Salvatore Ganacci waren dabei die Stars der Warm-Up-Runde, bevor um 21:30 „The Number One DJ Of The World MARTIN GARRIX die Bühne betrat und die Arena zum Kochen brachte. Der perfekte Mix aus geilen EDM-Klängen, einer exakt choreografierten Licht- und Lasershow, ergänzt durch phantastische pyrotechnische Effekte tauchten die Arena in ein futuristisch anmutendes Meer aus Farben und sorgten für Begeisterungsstürme beim Publikum.

Als Abschluss bleibt nur noch zu sagen: DANKE AN ALLE BETEILIGTEN, PARTNER UND VORALLEM BESUCHER FÜR EIN GRANDIOSES SOUND & SNOW GASTEIN WOCHENENDE!



