Klement Cabana wird neues Gesicht der sd one bei den DIGITAL BUSINESS TRENDS

Wien (OTS) - Nach vier erfolgreichen Jahren für die Veranstaltungsreihe DIGITAL BUSINESS TRENDS von APA – Austria Presse Agentur und styria digital one (sd one) mit rund 40 namhaften Keynote-Speakern, 150 Branchenexperten und -expertinnen und mehr als 5.000 Gästen startet die sd one ins DBT-Jahr 2019 mit einem neuen, jedoch bestens bekannten Gesicht: Klement Cabana, Head of Research & Development, übernimmt seitens sd one das Ruder der DBT von Alexis Johann, der in seiner Doppelrolle als Geschäftsführer der sd one-Schwester Styria Content Creation und als Partner und Managing Director Österreich von FehrAdvice & Partners den Digital Business Trends als Premium Partner erhalten bleibt.

Klement Cabana war ab 2011 für die Styria Media Group AG im WirtschaftsBlatt Digital für Mobile Development verantwortlich und zuvor in diversen Agenturen, Konzernen und öffentlichen Stellen in den Bereichen Marketing und Kommunikation tätig. Seit Gründung der sd one im Jahr 2013 leitet der Digital-Experte deren Research & Development Abteilung und zeichnet für interdisziplinäre Sonderprojekte verantwortlich.

Cabana zeigt sich über seine neue Rolle bei den DBT sichtlich erfreut: „Die Veranstaltungsreihe DIGITAL BUSINESS TRENDS hat sich Dank ihrer Gründer Alexis Johann und Barbara Rauchwarter, CMO der APA, sowie deren Teams in den letzten vier Jahren zu einem Spitzeneventformat in der österreichischen Medien- und Digitalbranche entwickelt. Unsere Gäste schätzen die stets spannenden Themen und wirklichen Top-Speaker. Für mich ist es eine Ehre, die sd one ab sofort offiziell bei den DBT-Events zu vertreten und die Kooperation mit der APA im Sinne von Alexis Johann weiterzuführen. Ich sehe bei der sd one sehr marktnah die Chancen, Trends und Herausforderungen der Digitalisierung und werde diese Insights gerne einbringen und damit gemeinsam mit den Partnern die Veranstaltungsreihe weiter entwickeln. Außerdem freue ich mich persönlich auf die Zusammenarbeit mit Barbara Rauchwarter, die ich seit vielen Jahren kenne und schätze.“

Für sd one Geschäftsführerin Xenia Daum ist Klement Cabana der logische Nachfolger von Alexis Johann als Gesicht der Styria-Tochter bei der DBT: „Als Bereichsleiter für Research & Development in der sd one ist Klement seit vielen Jahren ganz tief in den Themen drin, die auch bei den DIGITAL BUSINESS TRENDS diskutiert werden. Er ist unser Experte für digitale Business-Trends und sd one Mitarbeiter der ersten Stunde. Ich freue mich, dass er die styria digital one bei den zukünftigen DBT-Events repräsentieren und wertvolle Inputs zu deren Ausgestaltung geben wird.“

Das erste DBT-Event 2019 findet am 23. Jänner im Haus der Musik in Wien statt und ist, wie alle DBT-Events, kostenlos.

Hier finden Sie sämtliche DBT-Termine & -Themen 2019: https://www.dbt.at/Site/about.de.html



styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft. Sie verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen Styria Media Group-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv u.v.m. Für namhafte Kunden aus allen Branchen betreut sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Online-Kampagnen und Kommunikationslösungen inkl. Content-Kreation (Text, Bild, Video) und Entwicklung von neuen Werbeprodukten.

