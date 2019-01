Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von der Big Band der Musikuniversität bis zur „Nacht des Fado“

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 23. Jänner, spielt die Big Band der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien unter der Leitung von Markus Geiselhart ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden „The Music of the Kenny Clarke - Francy Boland Big Band" aus den 1960er- und -70er-Jahren. Am Montag, 28. Jänner, folgt ab 19 Uhr eine weitere Ausgabe der Musiklounge „Schwingungen" mit Otto Brusatti: Diesmal steht unter dem Motto „Geiles Streichquartett“ das Thema Streichquartett von der Wiener Klassik bis in die Gegenwart im Mittelpunkt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Donnerstag, 24. Jänner, präsentiert Gudrun Liemberger alias GuGabriel ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf gemeinsam mit Paul Zasky an der Bassgitarre ihr neues Album „Mind“. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/43 04, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Eine Neuvorstellung gibt es am Donnerstag, 24. Jänner, auch im Schloss Fischau, wo der Sänger, Songwriter und Akkordeonist Stefan Sterzinger gemeinsam mit dem Gitarristen Edi Köhldorfer und Franz Schaden am Kontrabass ab 20 Uhr Lieder seiner neuen CD „Keuschheit und Demut in Zeiten der Cholera“ zu Gehör bringt. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/441 87 70, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 24. Jänner, lädt das Festspielhaus St. Pölten Kinder ab acht Jahren zu einer „Tonmahlerei“: Ab 18 Uhr führt dabei die Musik Gustav Mahlers zu Hasen, Füchsen, Rehen etc., der Komponist persönlich animiert dazu, in seinem Musikmärchen zu blättern. Wiederholt wird das Konzert des Tonkünstler Orchesters Niederösterreich unter Guillaume Fauchere als Termin für Volksschulen am Freitag, 25. Jänner, ab 10.30 Uhr. Am Samstag, 26. Jänner, spielt dann Electro Deluxe rund um Frontman James Copley ab 20 Uhr eine Melange aus Funk und Jazz aus dem aktuellen Album „Circle". Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten wiederum heißt es Freitag, 25. Jänner, „Otto Lechner meets Sväng“, wenn der Melker Akkordeonvisionär und die vier finnischen Mundharmonika-Artisten ab 19.30 Uhr „Crazy Moments“ erklingen lassen. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908 08 06 00 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Lautet das Motto an diesem Tag in der Bühne im Hof „Grenzen-los“, so heißt es am Freitag, 25. Jänner, im Kellerlabyrinth Umschaid in Herrnbaumgarten „Across the Border": Das erste Live-Programm von Christina Zurbrügg und der Vienna Clarinet Connection ist ab 20 Uhr zu hören. Näheer Informationen und Karten unter 0664/995 60 14, e-mail umschaid @ gmx.at und www.umschaid.at.

Am Freitag, 25. Jänner, ist auch Alexander Goebel mit „Männer – Der Solo-Abend“ zu Gast im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf; die mit Musik und Goebel-Hits angereicherte Reise durch das männliche Universum startet um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/22 04-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Die Laxenburger Schlosskonzerte im barocken Laxenburger Schlosstheater starten das Jahr 2019 am Freitag, 25., und Samstag, 26. Jänner, mit der Webern Kammerphilharmonie und jungen Solisten der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien unter dem Motto „Best of Musikuni“. Das Freitagkonzert beginnt um 19.30 Uhr, jenes am Samstag findet ab 16.30 Uhr statt. Nähere Informationen und Karten beim Rathaus Laxenburg unter 02236/711 01-33, Mag. Barbara Formann, e-mail barbara.formann @ laxenburg.at und

https://schlosskonzerte.laxenburg.at.

Das „Schwechater Satirefestival" im Theater Forum Schwechat setzt sein diesjähriges Programm am Freitag, 25. Jänner, mit der aus Weitra stammenden Sängerin Gudrun Liemberger alias GuGabriel und „Pure Water“ fort. Am Samstag, 26., und Sonntag, 27. Jänner, wird es dann „Wahnsinnlich!“, wenn die Dornrosen einen Abend in der Dorfdisco ebenso musikalisch nachzeichnen wie ein Aufeinandertreffen von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven und Charly Parker. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, am 27. Jänner um 18 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/707 82 72, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.satirefestival.at.

„Gute Nacht“ heißt es am Samstag, 26. Jänner, ab 19 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk, wo der Chor Ad Libitum Werke von Johann Sebastian Bach („Jesu, meine Freude“), Henry Purcell („Music for a While“), Johannes Brahms („Wiegenlied“), György Ligeti („Morgen und Abend“), Ērik Ešenvalds („Only in Sleep“) u. a. singt. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Samstag, 26. Jänner, ist ab 20 Uhr im Salzstadl in Krems/Stein das Quartett Synesthetic 4 mit Musik zwischen Melodie, Manie und schrägen Zwischentönen zu hören. Nähere Informationen und Karten beim Salzstadl unter 02732/703 12, e-mail office @ salzstadl.at und www.salzstadl.at bzw. bei „That’s Jazz“ unter 0680/325 83 18 und www.thatsjazz.at.

Auf Schloss Wolkersdorf wird am Sonntag, 27. Jänner, wieder ein „Lazy Sunday“ veranstaltet, bei dem das Ensemble Fräulein Hona ab 11 Uhr mit Gitarre, Cajon, Melodika, Violine, Ukulele und Glockenspiel ein dichtes Netz aus Melodien, Harmonien und Wortspielen webt. Nähere Informationen und Karten beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0664/331 23 72, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.at.

Am Dienstag, 29. Jänner, steht ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden der Abend „Junge Musikfreunde Baden – Zwei Klaviere“ auf dem Programm, an dem die drei Badener Universitätsprofessoren Doris Adam, Wolfgang Capek und Alexander Rössler im Generationenspiel mit ihren Kindern Katharina, Bernhard und Antonia zu hören sind. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Schließlich zaubert Tania Oleiro am Dienstag, 29. Jänner, mit ihrem Trio „Die Nacht des Fado“ in das Cinema Paradiso Baden. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

