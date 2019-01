NEOS Wien/Wiederkehr zu KH Nord: U-Ausschuss zeigt einmal mehr, wie SPÖ-Freunde profitieren

Christoph Wiederkehr: „860.000 Euro für Krisenkommunikation ist pure Steuergeldverschwendung!“

Wien (OTS) - Die heutige Sitzung der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord zeigt einmal mehr das Netzwerk von SPÖ-Funktionären und –Sympathisanten, die beim Skandalbau zum Zug gekommen sind, befindet NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Wo man auch hinschaut, gibt es bei den einzelnen Beteiligten Verbindungen zur SPÖ. Wenn ein ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer als maßgeblicher Auftragnehmer in der Krisenkommunikation tätig ist, ist das nur ein Puzzle-Stein in der Geschichte, die von der Auswahl des Architekten bis zu abrupten Abgängen von SPÖ-Stadträtinnen zu Unternehmen geht, die vorher jahrelang gute Geschäfte mit dem KH Nord gemacht haben. Irgendwie kein Wunder, dass für Krisenkommunikation dieses SPÖ-Skandals 860.000 Euro verschleudert wurden, die natürlich zu einem guten Teil dem Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer zugute gekommen sind. Die Wiener SPÖ muss sich dringend neu erfinden und Schluss mit den ständigen Packeleien machen, die den Wienerinnen und Wienern Abermillionen an Steuergeld kosten!“ so Wiederkehr.

