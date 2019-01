NEOS Wien/Gara zur Schmerzversorgung in Wien: Wir brauchen mehr multimodale Schmerzambulanzen

Stefan Gara: „Es müssen endlich Maßnahmen gesetzt werden, um die Versorgung aller Patient_innen sicher zu stellen!“

Wien (OTS) - NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara fordert anlässlich des Auftakts der 18. Schmerzwochen der Österreichischen Schmerzgesellschaft abermals den Ausbau der Schmerzversorgung in Wien: „Es gibt nach wie vor deutliche Defizite in der Schmerzversorgung – es ist wichtig, jetzt endlich konkrete Maßnahmen zu setzen. NEOS Wien fordert schon seit geraumer Zeit den Ausbau der Schmerzambulanzen und Schmerzzentren in Wien, eine Erweiterung des Ausbildungsangebotes und die Stärkung der akuten Schmerzbehandlung in der Primärversorgung. Auch die Schwächsten in unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel Demenzkranke und Säuglinge, dürfen nicht vergessen werden. Daher brauchen wir endlich multimodale Schmerzambulanzen für alle Patientinnen und Patienten, in denen sie von interdisziplinären Teams aus Ärzten, Psychotherapeuten, und Physiotherapeuten nach individuellen Bedürfnissen betreut werden.“

