Akademiker-Ball: Unterstützungsmaßnahmen der WK Wien

WK Wien-Hotline für Unternehmer steht in der Ballnacht von 25. auf 26.1. unter 01/514 50-1099 rund um die Uhr zur Verfügung

Wien (OTS) - Im Rahmen möglicher Kundgebungen rund um den diesjährigen Akademikerball am 25.1. bietet die Wirtschaftskammer Wien in Kooperation mit der Wiener Polizei wieder Services für Unternehmer in der Innenstadt an. „Wir hoffen natürlich, dass die Demonstrationen wie im Vorjahr friedlich ablaufen werden, wollen aber dennoch für den Ernstfall gerüstet sein und unseren Mitgliedsunternehmen Hilfestellung anbieten“, sagt der Obmann der Sparte Handel, Rainer Trefelik.

Es wird wieder eine Hotline unter der Telefonnummer 01 514 50 DW 1099 eingerichtet, die bei allgemeinen Fragen ab sofort bis 24.1. jeweils in der Zeit von 8:00-16:00 Uhr zur Verfügung steht. In der Ballnacht von 25. auf den 26.1. ist die Hotline rund um die Uhr besetzt.

Rasche Hilfe durch die Wirtschaftskammer

Folgende Leistungen werden über die Hotline auch während der Nacht bereitgestellt:

Bekanntgabe von Handwerkern mit Nacht- und Wochenenddienst: Glaser, Metalltechniker, Spengler, Maler etc.

Bereitstellen von Security-Personal nach Beschädigungen: bis beschädigte Auslagen provisorisch gesichert sind, stellt die WK Wien Sicherheitspersonal zur Bewachung des Geschäfts zur Verfügung.

Um bestmögliche Vorkehrungen zu treffen, raten die Wiener Polizei und die WK Wien den Gewerbetreibenden in der Innenstadt u. a. zu folgenden Maßnahmen:

In Auslagen oder Vitrinen keine Wertgegenstände ausgestellt lassen

Ziergegenstände, Blumentröge und andere Gegenstände, welche als Wurf- oder Schlagwerkzeug Verwendung finden könnten, versperren und nicht vor dem Geschäft lagern

Fahrzeuge für die Ballnacht nach Möglichkeit in einer Garage oder außerhalb des 1. Bezirkes abstellen

„Wir hoffen auf eine ruhige Nacht und vertrauen voll auf die Polizeieinsatzkräfte. Nach derzeitigem Stand bleibt der Ring frei. Das Platzverbot fällt flächenmäßig geringer aus, als im Vorjahr, also können die Geschäfte bis zum Abend geöffnet bleiben. Falls doch etwas passieren sollte, werden wir für unsere Unternehmen erreichbar sein und sie unterstützen“, so Trefelik abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Mag. (FH) Sonja Reutterer – Fachbereich Presse und Newsroom

T. 01 51450 1815

E. sonja.reutterer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien