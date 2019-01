Bike-austria Tulln – 1. bis 3. Februar 2019 - Pflichttermin für die Szene!

Einladung zur Prämierung Motorrad des Jahres

Tulln (OTS) - Die bike-austria Tulln findet von 1. bis 3. Februar 2019 und rechtzeitig vor Saisonbeginn statt. Rund 175 Firmen präsentieren 400 Marken aus Japan, Europa und USA. Alle Top-Player der Branche sind bei der bike-austria Tulln 2019 dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Pedelecs, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder, Motorradreisen sowie ATV & Quads.

Wahl zum Motorrad des Jahres 2019

208 Motorräder – 23 Marken – 10 Kategorien standen zur Wahl!

In einem österreichischen Online Voting standen 208 Motorräder - 23 Marken von Aprilia bis Yamaha - in 10 Kategorien zur Wahl. In folgenden Kategorien wurde das Motorrad des Jahres gewählt: Tourer / Sporttourer, Sportler, Chopper / Cruiser, Enduros / Supermotos, Allrounder, Naked Bikes, Modern Classics, Einsteiger, 125er und Roller. Die nominierten Motorräder wurden nach folgenden Kriterien bewertet: Aussehen, Kundendienst, Preis-Leistungsverhältnis, fortschrittliche Technik und Hersteller.

Nicht nur die Durchführung des Internet-Votings ist eine spannende Angelegenheit. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hatte die Möglichkeit, eines von insgesamt sieben nagelneuen Motorrädern zu gewinnen. Mitspielen konnte jeder, der das Gewinnspiel komplett ausgefüllt hat. Nun kann der/die GewinnerIn aus folgenden Modellen wählen: Suzuki SV650X, KTM 790 Duke, Harley DavidsonXG750A Street Ro, Aprilia Tuono 125, Lambretta V200 Sepcial ABS, BMW F850 GS, Honda CB650 R.

Besuchen Sie die Preisverleihung „Motorrad des Jahres“:

Freitag, 1. Februar um 14:00 Uhr auf der bike-austria Actionbühne in der Messehalle 8.

Alle Informationen auf www.bike-austria.at

Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragehinweis:

Arge 2Rad

Mag. Karin Munk, Generalsekretärin

Paul Troger Gasse 30, 3003 Gablitz

ofice@arge2rad.at

www.arge2rad.at

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

Tel.: 02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at