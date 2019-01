„Der Bergdoktor – Schmerz“: Neue Folge am 23. Jänner in ORF 2

Mit Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Christian Kohlund

Wien (OTS) - Viel „Schmerz“ hat „Der Bergdoktor“ zu lindern, wenn am Mittwoch, dem 23. Jänner 2019, um 20.15 Uhr eine neue Folge der zwölften Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie auf dem Programm von ORF 2 steht. Dieses Mal muss Hans Sigl in seiner Rolle als Dr. Martin Gruber Streit schlichten, gilt es doch den Opa und den Papa der neunjährigen Halbwaise Greta zu versöhnen. Beide kämpfen darum, die Obsorge für das kleine Mädchen zu bekommen. Auch am Gruber-Hof kehrt keine Ruhe ein. Ein aberwitziges Angebot sorgt für helle Aufregung. Unter der Regie von Jorgo Papavassiliou spielen an der Seite von Hans Sigl weiters Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Christian Kohlund, Mark Keller u. v. m.

„Der Bergdoktor – Schmerz“: 23. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 2

Vor zwei Jahren ist Gretas Mutter verunglückt. Verursacht hatte den Unfall Gretas Vater Lennart. Greta lebt seither bei ihrem Opa Ulrich, der seinem Schwiegersohn den Tod seiner Tochter nie verziehen hat. Gerne würde Lennart sein Kind wieder zu sich holen. Doch weder mit seiner noch mit der Gesundheit von Opa Ulrich steht es gerade zum Besten. Als Bergdoktor Martin Gruber sieht, wie sehr Greta unter den Querelen leidet, versucht er zwischen den beiden Männern zu vermitteln.

Mit Hans Sigl (Martin Gruber), Heiko Ruprecht (Hans Gruber), Ronja Forcher (Lilli Gruber), Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber), Christian Kohlund (Ludwig Gruber), Mark Keller (Alexander Kahnweiler), Rebecca Immanuel (Vera Fendrich), Johanna Liebeneiner (Barbara Kretschmar), Gabriel Raab (Lennart Breithaupt) u. a.

