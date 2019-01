„Eine Auszeit für Ihr Baby“ unterstützt Schwangere bei Verzicht auf Alkohol und Nikotin

Schon kleine Mengen sind Gift für ungeborenes Baby

St. Pölten, (OTS) - Seit August 2017 läuft erfolgreich das Gesundheitsprojekt „Eine Auszeit für Ihr Baby – Informationen zu Alkohol und Rauchen für werdende Mütter“. Im Rahmen eines Pressegesprächs wurde heute, Dienstag, von NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sowie der Leiterin des Rauchfrei-Telefons, MMag. Sophie Meingassner, eine Zwischenbilanz gezogen und über die Schwerpunkte für das Jahr 2019 informiert.

Zu Beginn wies Landesrätin Königsberger-Ludwig darauf hin, dass es nach wie vor Wissenslücken im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol und Nikotin in der Schwangerschaft gebe. Es würden viele Mythen, wie „ein Gläschen zum Anstoßen sei in Ordnung“ oder „ein plötzlicher Rauchstopp schade dem Ungeborenen“, in der Bevölkerung vorherrschen bzw. Gefahren verharmlosen. Auch im Bereich der Gesundheitsberufe seien noch gewisse Defizite vorhanden, meinte Königsberger-Ludwig.

Alkohol sei ein Zellgift und zerstöre Nervenbahnen, hielt Königsberger-Ludwig fest. Schon kleine Mengen würden das hochsensible Gehirn des ungeborenen Kindes schädigen. Beim Rauchen hingegen würde das Baby schlechter mit Nährstoffen versorgt und die Sauerstoffzufuhr verringert werden, erklärt Königsberger-Ludwig: „Jedes Glas Alkohol oder jede Zigarette spürt das Kind als ‚kleine Vergiftung.“

„Der Verzicht auf Alkohol und Zigaretten bedeutet dennoch für viele Schwangere eine Herausforderung. Schätzungen gehen davon aus, dass jede fünfte Schwangere diese nicht schafft. Die gemeinsame Initiative der NÖ Gebietskrankenkasse und des Landes NÖ möchte dem gegenwirken und einerseits bei Sorgen und Ängsten Hilfestellung geben, andererseits aufklären, wie Alkohol und Zigaretten auf das ungeborene Kind wirken“, betont Königsberger-Ludwig.

Meingassner fügte hinzu: „Mit Hilfe gelingt der Rauchstopp leichter! Rauchen ist in den meisten Fällen eine Suchterkrankung und gerade schwangere Frauen sollen nicht das Gefühl haben, sie müssen das alleine schaffen. Hilfsangebote und die Unterstützung der Familie und der Umgebung sind wichtig, um rauchfrei zu werden und zu bleiben. Das Rauchfrei Telefon, das von der NÖGKK betrieben wird, bietet Information und Beratung für Schwangere und deren Familien. Die Gesundheitspsychologinnen beraten anonym und kostenfrei und sind unter der Telefonnummer 0800 810 013 von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr erreichbar.“

„Für das Jahr 2019 gibt es eine neu aufgelegte Infobroschüre, die wieder dem Mutter-Kind-Pass beigelegt wird.“ In dieser Hinsicht dankte die Landesrätin auch dem Wiener Programm für Frauengesundheit, welches mit Inhalt und Layout unterstützte. „Außerdem werden wieder von April bis Oktober fünf spezielle Seminare für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich angeboten. Denn wir wollen heuer speziell Menschen in Gesundheitsberufen sensibilisieren und als Multiplikatoren gewinnen. Sie sind bei unseren Bemühungen, das Bewusstsein hinsichtlich der Risiken von Alkohol und Nikotin zu schärfen, wichtige Partner“, so Königsberger-Ludwig abschließend.

