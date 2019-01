2. Bezirk: Theater-Abend „Der erste große Krieg...“

Wien (OTS/RK) - Ein „Theatral-performatives Stationentheater“ geht am Donnerstag, 24. Jänner, ab 18.30 Uhr, in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) und an anderen Orten im Amtsgebäude in der Karmelitergasse 9, wie zum Beispiel der Festsaal, über die Bühne. Einlass: 18.00 Uhr. Die innovative Inszenierung erinnert an den Ersten Weltkrieg und an die Gründung der Republik Österreich. Das freie Schauspiel-Ensemble „Teatro Caprile“ bewegt die geneigten Zuschauerinnen und Zuschauer mit der packenden Produktion „1914-18: Der erste große Krieg, die letzten Tage der Menschheit“ zum Nachdenken. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Die Akteurinnen und Akteure spannen bei der Vorstellung einen dramatischen Bogen „von den Schüssen in Sarajewo 1914 bis zur Ausrufung der Ersten Republik 1918“. Das Publikum wird an dem Abend mit Selbstgefälligkeit, Unredlichkeit und manch anderen unguten menschlichen Verhaltensweisen konfrontiert. Vom Krieg als „Gottesdienst“ bis zur Not der Schützen an Gebirgsfronten kommen in dieser Vorstellung mancherlei beklemmende Dinge zur Sprache. Auskünfte und Platz-Reservierungen: Telefon 4000/02 127 (Ehrenamtlicher Museumsleiter Georg Friedler) und E-Mail bm1020 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Schauspiel-Gruppe „Teatro Caprile“:

www.teatro-caprile.at

Bezirksmuseum Leopoldstadt:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Angebote im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

